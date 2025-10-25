As the 2026 Harold Matthews Cup season slowly approaches, Zero Tackle will keep you updated with all the news and rumours surrounding player movements and each team's squad.

Updated as of October 25.

Balmain Tigers

2026 Gains
None
2026 Losses
None
2026 Squad
N/A

Canberra Raiders

2026 Gains
None
2026 Losses
None
2026 Squad
N/A

Canterbury-Bankstown Bulldogs

2026 Gains
None
2026 Losses
None
2026 Squad
N/A

Central Coast Roosters

2026 Gains
Aidan Harrison, Alex Taylor, Billy McDonald, Brad Pearson, Chayse Dobson, Connor Ukeh, Cooper Mowbray, Cooper Rubagotti, Cooper Smith, Cruz Tucker, Dominic Manger, Ethan Briggs, Harry Calkin, Hugh Argent, Hugo L'Estrange, Isaac Mabb, Jack Burke, Jack Humphries, Jasper Bennett, Joey Thorne, Johnathan Mau, Kaden Mazurek, Kai Fitzsimmons, Khidyn Tutaki, Lincoln Taylor, Manni Campbell, Matt Norman, Max Carreno, Nash Clark, Nash Wallace, Nate Beatty, Nate Ross, Ngaru Thomas, Noah Inia, Riley O'Dell, Romeo Altavilla, Ryda Clark, Sam Frewin, Semi Wara, Stefron Levasa, TJ Mahoney, Zavier Donald
2026 Losses
Alexander Stephenson, Benjamin Geddes-Brown, Blessing Foini, Caleb Fesolai, Carter Mareko (Roosters), Chase Kapua, Cooper Gibbs, Corbin Devaney, Duncan Gatt-Smith, Eli Bennett, Flynn Killman, Fynn Wilson, Jack Dean-Potaka, Jazz Schumacher, Joshua Fesolai, Kai Watts, Koby Houghton, Samuel Tracey, Semi Leweniqila, Sionelote Talakai, Tadhg Close, Tulsyn McCulloch, Will McClelland, Zaylen Ekepati
2026 Squad (Summer Squad)
Aidan Harrison, Alex Taylor, Billy McDonald, Brad Pearson, Chayse Dobson, Connor Ukeh, Cooper Mowbray, Cooper Rubagotti, Cooper Smith, Cruz Tucker, Dominic Manger, Ethan Briggs, Harry Calkin, Hugh Argent, Hugo L'Estrange, Isaac Mabb, Jack Burke, Jack Humphries, Jasper Bennett, Joey Thorne, Johnathan Mau, Kaden Mazurek, Kai Fitzsimmons, Khidyn Tutaki, Lincoln Taylor, Manni Campbell, Matt Norman, Max Carreno, Nash Clark, Nash Wallace, Nate Beatty, Nate Ross, Ngaru Thomas, Noah Inia, Riley O'Dell, Romeo Altavilla, Ryda Clark, Sam Frewin, Semi Wara, Stefron Levasa, TJ Mahoney, Zavier Donald

Cronulla Sharks

2026 Gains
None
2026 Losses
None
2026 Squad
N/A

Illawarra Steelers

2026 Gains
Denan Barter, Destin Tausala, Iverson Tanuvasa, Jake Swan, Jed Young, Noah Fitzgerald, Tyler Lewis, Xavier Laidlaw
2026 Losses
Ashton Moore, Ashton Tsagalas, Jett Brookfield, Kahuitara Te Ra Chase, Mace Scofield
2026 Squad
Api Amone, Asher Chapman, Blair Churchill, Cale Parr, Callum Cooney, Charlie Lips, Darcy Farquhar, Denan Barter, Destin Tausala, Fletcher Couchman, Hami Miller, Hunter Berghuis, Hunter Fangufo, Hunter Jago, Iverson Tanuvasa, Jake Swan, Jed Young, Kahui Chase, Kruz Efarimo, Naite Gibbs, Noah Fitzgerald, Oliver Burton, Pania Mahe, Preston Ruiz, Preston Sager, Ryland Coelho, Sam Duffy, Tyler Lewis, Xavier Laidlaw

Manly Sea Eagles

2026 Gains
None
2026 Losses
None
2026 Squad
N/A

Melbourne Storm

2026 Gains
Alphonzo Kereti, Arama Paraha, Auron Katopau, Caleb Samuela, Connor Leota, Connor Pendergast, Devyn Taru, Duntae Seufatu, Eliapo Levae, Ezrah Tangianau, Jai Humphries, Jeremy Lasei'Marsters, Jeroni Faa'tape, Joshua Faamausili, Lennox Tauai, Lorenzo Setu, Mahonri Ormsby-Hopa, Melakhy Samani-Niko, MJ Folau, Ofa Nau, Petelo Faifili Boon, Phoenix Allen, Sione Finau, Sione Lemusu, Taiawa Amaru-Katipa, Tanae Tawha, Terri Samani-Taulamago, Thomas Wright, TJ Lio, Tristian Baker, Tupou Tuifua, VJ Luatua, Willis Teo
2026 Losses
Aidan Ilaoa, Anaias Teao, Archie Wyley, Autaia Rakatairi-Tewhaiti, Carlos Faaofo-Taula, Eden Etena Tokuma, Jaxon Leota, Jeriah Papatua, Levi Kanongataa, Marceilus Povey, Mason Matafeo, Mika Tauese, Palu Tauelangi, Sione Ata, Teapaina William, Zion Tunumafono
2026 Squad (Summer Squad)
Alphonzo Kereti, Arama Paraha, Auron Katopau, Caleb Samuela, Connor Leota, Connor Pendergast, Devyn Taru, Duntae Seufatu, Eliapo Levae, Ezrah Tangianau, Harrison Plummer, Hunter Stokie, Jai Humphries, Jeremy Lasei'Marsters, Jeroni Faa'tape, Joshua Faamausili, Lennox Tauai, Lorenzo Setu, Mahonri Ormsby-Hopa, Melakhy Samani-Niko, MJ Folau, Ofa Nau, Petelo Faifili Boon, Phoenix Allen, Sione Finau, Sione Lemusu, Taiawa Amaru-Katipa, Tanae Tawha, Terri Samani-Taulamago, Texas Esera-Saluni, Thomas Wright, TJ Lio, Tristian Baker, Tupou Tuifua, VJ Luatua, Willis Teo

Newcastle Knights

2026 Gains
None
2026 Losses
Cooper Votano (Storm)
2026 Squad
N/A

North Sydney Bears

2026 Gains
Bailey Comerford, Billy Simons, Brayden Pearsall, Cash Souter, Charlie Barker, Chase Farrugia, Corey Abou-Touma, Dez Taleni, Dustin Hiscock, Eli Lowe, Ethan Cooper, Filimoto Ngalu Flynn Comerford, Hank Souter, Jacob Van Tongeren, Jamie Thatcher, Jesse Franze, John Moussa, Jordell Harpas, Joziaiah Fakalangi, Khobe Tickner, Kuanell Fa'alupega-Sene, Lachlan Slapp, Lane Orley, Lucas Vawser, Mason Rawhiti, Matthew Axiak, Max Clifton, Max Tutt, Naite Sines-Wainwright, Preston Cunliffe, Qrisnan Silva, Rayne Fale, Sebastian Pei, Silas Smith, Talau Hala, Tom Watkins, Will Tartonne, Xavier Aholahi, Xavier Kahika-Cherrington, Xavier Toomalatai, Zoram-Jhae Watene
2026 Losses
Bayli Alvey, Byron Carragher, Cruize Puleitu, Exodus Kalati Toleafoa, Isaac Khoudair, Isaac Youkhana, Isa Katu, Lucas Vawser, Matthew Fakhr, Nic Kotarac, Noah Bricknell, Noah Tafengatoto, Patrick Seymour, Riley Halsall
2026 Squad (Summer Squad)
Bailey Comerford, Billy Simons, Brayden Pearsall, Cash Souter, Charlie Barker, Chase Farrugia, Corey Abou-Touma, Dez Taleni, Dustin Hiscock, Eli Lowe, Ethan Cooper, Filimoto Ngalu Flynn Comerford, Hank Souter, Jacob Van Tongeren, Jamie Thatcher, Jesse Franze, John Moussa, Jordell Harpas, Joziaiah Fakalangi, Khobe Tickner, Kuanell Fa'alupega-Sene, Lachlan Slapp, Lane Orley, Lucas Vawser, Mason Rawhiti, Matthew Axiak, Max Clifton, Max Tutt, Naite Sines-Wainwright, Preston Cunliffe, Qrisnan Silva, Rayne Fale, Sebastian Pei, Silas Smith, Talau Hala, Tom Watkins, Will Tartonne, Xavier Aholahi, Xavier Kahika-Cherrington, Xavier Toomalatai, Zoram-Jhae Watene

Parramatta Eels

2026 Gains
None
2026 Losses
None
2026 Squad
N/A

Penrith Panthers

2026 Gains
None
2026 Losses
None
2026 Squad
N/A

South Sydney Rabbitohs

2026 Gains
None
2026 Losses
None
2026 Squad
N/A

St George Dragons

2026 Gains
None
2026 Losses
None
2026 Squad
N/A

Sydney Roosters

2026 Gains
None
2026 Losses
None
2026 Squad
N/A

Western Suburbs Magpies

2026 Gains
Alex Mau, Brayden McInnes, Caden Burns, Cooper Shanahan, Damarion Fotualli, Denham Tsagalas, D'vondre Dean-Va'Alepu, Hunter Lesa Jim, Ioane Sasulu, Isaiah Veve Fretton, Jaxon Speechley, Jay-El Pereira-Faleu, Jerome Cosgrave, Moni Tuimanuvao, Monson Tuilaepa, Noah Arniel, Riley Brown, Rocky Latu, Sebastian Taylor, Taylen Kupu, Terowie Golding-Lyons, Zedric Vaiau
2026 Losses
Alfred Epati, Ashton Chan Sau, Brock Achurch, Curtis Lakeman, Daniel Lafolafo, Elijah Lapu'aho, Elijah Sefo, Jake Gaffney, James Lanyon, Jaziyah Taiatu, Jhevon Lele, Jordan Truckle, Joshua Vella, Kye Penfold, Markus Fonua, Ruben Toga, Siosefa Spears, Thomas Goodfield (Panthers), Tyler Peken, William Finianos, Yacoub Ali Jida
2026 Squad (Summer Squad)
Alex Mau, Ashton Dewanto, Brayden McInnes, Caden Burns, Chris Katu-Feaunati, Connor Potts, Cooper Butler, Cooper Shanahan, Cooper Williams, Damarion Fotualli, Denham Tsagalas, D'vondre Dean-Va'Alepu, Etuate Neiufi, Hunter Lesa Jim, Ioane Sasulu, Isaiah Veve Fretton, Isaac M Searle, Isaac Searle, Iszak Isdale, Jacob Carrion, Jaxon Speechley, Jay-El Pereira-Faleu, Jeremiah Leota-Brown, Jerome Cosgrave, Joshua Ratu, Kingston Finau, Llanden Granger, Lucas Bentham, Moni Tuimanuvao, Monson Hopoate, Monson Tuilaepa, Nick Breski, Noah Arniel, Noah Vaotangi, Riley Brown, Rocky Latu, Ryder Goff, Sam Francis, Sebastian Taylor, Sonny Mills, Taylen Kupu, Terowie Golding-Lyons, Thomas Allen, Zedric Vaiau, Zephaniah Finau, Zephaniah McLean Lemalu

 

