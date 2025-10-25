As the 2026 Harold Matthews Cup season slowly approaches, Zero Tackle will keep you updated with all the news and rumours surrounding player movements and each team's squad.
Updated as of October 25.
Balmain Tigers
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Canberra Raiders
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Canterbury-Bankstown Bulldogs
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Central Coast Roosters
|2026 Gains
|Aidan Harrison, Alex Taylor, Billy McDonald, Brad Pearson, Chayse Dobson, Connor Ukeh, Cooper Mowbray, Cooper Rubagotti, Cooper Smith, Cruz Tucker, Dominic Manger, Ethan Briggs, Harry Calkin, Hugh Argent, Hugo L'Estrange, Isaac Mabb, Jack Burke, Jack Humphries, Jasper Bennett, Joey Thorne, Johnathan Mau, Kaden Mazurek, Kai Fitzsimmons, Khidyn Tutaki, Lincoln Taylor, Manni Campbell, Matt Norman, Max Carreno, Nash Clark, Nash Wallace, Nate Beatty, Nate Ross, Ngaru Thomas, Noah Inia, Riley O'Dell, Romeo Altavilla, Ryda Clark, Sam Frewin, Semi Wara, Stefron Levasa, TJ Mahoney, Zavier Donald
|2026 Losses
|Alexander Stephenson, Benjamin Geddes-Brown, Blessing Foini, Caleb Fesolai, Carter Mareko (Roosters), Chase Kapua, Cooper Gibbs, Corbin Devaney, Duncan Gatt-Smith, Eli Bennett, Flynn Killman, Fynn Wilson, Jack Dean-Potaka, Jazz Schumacher, Joshua Fesolai, Kai Watts, Koby Houghton, Samuel Tracey, Semi Leweniqila, Sionelote Talakai, Tadhg Close, Tulsyn McCulloch, Will McClelland, Zaylen Ekepati
|2026 Squad (Summer Squad)
|Aidan Harrison, Alex Taylor, Billy McDonald, Brad Pearson, Chayse Dobson, Connor Ukeh, Cooper Mowbray, Cooper Rubagotti, Cooper Smith, Cruz Tucker, Dominic Manger, Ethan Briggs, Harry Calkin, Hugh Argent, Hugo L'Estrange, Isaac Mabb, Jack Burke, Jack Humphries, Jasper Bennett, Joey Thorne, Johnathan Mau, Kaden Mazurek, Kai Fitzsimmons, Khidyn Tutaki, Lincoln Taylor, Manni Campbell, Matt Norman, Max Carreno, Nash Clark, Nash Wallace, Nate Beatty, Nate Ross, Ngaru Thomas, Noah Inia, Riley O'Dell, Romeo Altavilla, Ryda Clark, Sam Frewin, Semi Wara, Stefron Levasa, TJ Mahoney, Zavier Donald
Cronulla Sharks
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Illawarra Steelers
|2026 Gains
|Denan Barter, Destin Tausala, Iverson Tanuvasa, Jake Swan, Jed Young, Noah Fitzgerald, Tyler Lewis, Xavier Laidlaw
|2026 Losses
|Ashton Moore, Ashton Tsagalas, Jett Brookfield, Kahuitara Te Ra Chase, Mace Scofield
|2026 Squad
|Api Amone, Asher Chapman, Blair Churchill, Cale Parr, Callum Cooney, Charlie Lips, Darcy Farquhar, Denan Barter, Destin Tausala, Fletcher Couchman, Hami Miller, Hunter Berghuis, Hunter Fangufo, Hunter Jago, Iverson Tanuvasa, Jake Swan, Jed Young, Kahui Chase, Kruz Efarimo, Naite Gibbs, Noah Fitzgerald, Oliver Burton, Pania Mahe, Preston Ruiz, Preston Sager, Ryland Coelho, Sam Duffy, Tyler Lewis, Xavier Laidlaw
Manly Sea Eagles
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Melbourne Storm
|2026 Gains
|Alphonzo Kereti, Arama Paraha, Auron Katopau, Caleb Samuela, Connor Leota, Connor Pendergast, Devyn Taru, Duntae Seufatu, Eliapo Levae, Ezrah Tangianau, Jai Humphries, Jeremy Lasei'Marsters, Jeroni Faa'tape, Joshua Faamausili, Lennox Tauai, Lorenzo Setu, Mahonri Ormsby-Hopa, Melakhy Samani-Niko, MJ Folau, Ofa Nau, Petelo Faifili Boon, Phoenix Allen, Sione Finau, Sione Lemusu, Taiawa Amaru-Katipa, Tanae Tawha, Terri Samani-Taulamago, Thomas Wright, TJ Lio, Tristian Baker, Tupou Tuifua, VJ Luatua, Willis Teo
|2026 Losses
|Aidan Ilaoa, Anaias Teao, Archie Wyley, Autaia Rakatairi-Tewhaiti, Carlos Faaofo-Taula, Eden Etena Tokuma, Jaxon Leota, Jeriah Papatua, Levi Kanongataa, Marceilus Povey, Mason Matafeo, Mika Tauese, Palu Tauelangi, Sione Ata, Teapaina William, Zion Tunumafono
|2026 Squad (Summer Squad)
|Alphonzo Kereti, Arama Paraha, Auron Katopau, Caleb Samuela, Connor Leota, Connor Pendergast, Devyn Taru, Duntae Seufatu, Eliapo Levae, Ezrah Tangianau, Harrison Plummer, Hunter Stokie, Jai Humphries, Jeremy Lasei'Marsters, Jeroni Faa'tape, Joshua Faamausili, Lennox Tauai, Lorenzo Setu, Mahonri Ormsby-Hopa, Melakhy Samani-Niko, MJ Folau, Ofa Nau, Petelo Faifili Boon, Phoenix Allen, Sione Finau, Sione Lemusu, Taiawa Amaru-Katipa, Tanae Tawha, Terri Samani-Taulamago, Texas Esera-Saluni, Thomas Wright, TJ Lio, Tristian Baker, Tupou Tuifua, VJ Luatua, Willis Teo
Newcastle Knights
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|Cooper Votano (Storm)
|2026 Squad
|N/A
North Sydney Bears
|2026 Gains
|Bailey Comerford, Billy Simons, Brayden Pearsall, Cash Souter, Charlie Barker, Chase Farrugia, Corey Abou-Touma, Dez Taleni, Dustin Hiscock, Eli Lowe, Ethan Cooper, Filimoto Ngalu Flynn Comerford, Hank Souter, Jacob Van Tongeren, Jamie Thatcher, Jesse Franze, John Moussa, Jordell Harpas, Joziaiah Fakalangi, Khobe Tickner, Kuanell Fa'alupega-Sene, Lachlan Slapp, Lane Orley, Lucas Vawser, Mason Rawhiti, Matthew Axiak, Max Clifton, Max Tutt, Naite Sines-Wainwright, Preston Cunliffe, Qrisnan Silva, Rayne Fale, Sebastian Pei, Silas Smith, Talau Hala, Tom Watkins, Will Tartonne, Xavier Aholahi, Xavier Kahika-Cherrington, Xavier Toomalatai, Zoram-Jhae Watene
|2026 Losses
|Bayli Alvey, Byron Carragher, Cruize Puleitu, Exodus Kalati Toleafoa, Isaac Khoudair, Isaac Youkhana, Isa Katu, Lucas Vawser, Matthew Fakhr, Nic Kotarac, Noah Bricknell, Noah Tafengatoto, Patrick Seymour, Riley Halsall
|2026 Squad (Summer Squad)
|Bailey Comerford, Billy Simons, Brayden Pearsall, Cash Souter, Charlie Barker, Chase Farrugia, Corey Abou-Touma, Dez Taleni, Dustin Hiscock, Eli Lowe, Ethan Cooper, Filimoto Ngalu Flynn Comerford, Hank Souter, Jacob Van Tongeren, Jamie Thatcher, Jesse Franze, John Moussa, Jordell Harpas, Joziaiah Fakalangi, Khobe Tickner, Kuanell Fa'alupega-Sene, Lachlan Slapp, Lane Orley, Lucas Vawser, Mason Rawhiti, Matthew Axiak, Max Clifton, Max Tutt, Naite Sines-Wainwright, Preston Cunliffe, Qrisnan Silva, Rayne Fale, Sebastian Pei, Silas Smith, Talau Hala, Tom Watkins, Will Tartonne, Xavier Aholahi, Xavier Kahika-Cherrington, Xavier Toomalatai, Zoram-Jhae Watene
Parramatta Eels
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Penrith Panthers
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
South Sydney Rabbitohs
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
St George Dragons
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Sydney Roosters
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Western Suburbs Magpies
|2026 Gains
|Alex Mau, Brayden McInnes, Caden Burns, Cooper Shanahan, Damarion Fotualli, Denham Tsagalas, D'vondre Dean-Va'Alepu, Hunter Lesa Jim, Ioane Sasulu, Isaiah Veve Fretton, Jaxon Speechley, Jay-El Pereira-Faleu, Jerome Cosgrave, Moni Tuimanuvao, Monson Tuilaepa, Noah Arniel, Riley Brown, Rocky Latu, Sebastian Taylor, Taylen Kupu, Terowie Golding-Lyons, Zedric Vaiau
|2026 Losses
|Alfred Epati, Ashton Chan Sau, Brock Achurch, Curtis Lakeman, Daniel Lafolafo, Elijah Lapu'aho, Elijah Sefo, Jake Gaffney, James Lanyon, Jaziyah Taiatu, Jhevon Lele, Jordan Truckle, Joshua Vella, Kye Penfold, Markus Fonua, Ruben Toga, Siosefa Spears, Thomas Goodfield (Panthers), Tyler Peken, William Finianos, Yacoub Ali Jida
|2026 Squad (Summer Squad)
|Alex Mau, Ashton Dewanto, Brayden McInnes, Caden Burns, Chris Katu-Feaunati, Connor Potts, Cooper Butler, Cooper Shanahan, Cooper Williams, Damarion Fotualli, Denham Tsagalas, D'vondre Dean-Va'Alepu, Etuate Neiufi, Hunter Lesa Jim, Ioane Sasulu, Isaiah Veve Fretton, Isaac M Searle, Isaac Searle, Iszak Isdale, Jacob Carrion, Jaxon Speechley, Jay-El Pereira-Faleu, Jeremiah Leota-Brown, Jerome Cosgrave, Joshua Ratu, Kingston Finau, Llanden Granger, Lucas Bentham, Moni Tuimanuvao, Monson Hopoate, Monson Tuilaepa, Nick Breski, Noah Arniel, Noah Vaotangi, Riley Brown, Rocky Latu, Ryder Goff, Sam Francis, Sebastian Taylor, Sonny Mills, Taylen Kupu, Terowie Golding-Lyons, Thomas Allen, Zedric Vaiau, Zephaniah Finau, Zephaniah McLean Lemalu