New Zealand and Samoa have confirmed their lineups for the match at Go Media Stadium.

 2025-10-19T05:00:00Z 
 
 
 
Go Media Stadium
NZL   
24
FT
18
   SAM
1C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
2Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3Matthew TimokoMatthew Timoko
4Casey McLeanCasey McLean
5Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo
6Dylan BrownDylan Brown
7Kieran ForanKieran Foran
8J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9J. Marshall-KingJeremy Marshall-King
10Moses LeotaMoses Leota
11Briton NikoraBriton Nikora
12Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i
13Joseph TapineJoseph Tapine
 INTERCHANGE
14Phoenix CrosslandPhoenix Crossland
15Naufahu WhyteNaufahu Whyte
16Erin ClarkErin Clark
17N. Asofa-SolomonaNelson Asofa-Solomona
 RESERVES
19Keano KiniKeano Kini
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck1
Brian To'oBrian To'o2
Izack TagoIzack Tago3
Deine MarinerDeine Mariner4
Murray TaulagiMurray Taulagi5
Blaize TalagiBlaize Talagi6
Jarome LuaiJarome Luai7
Josh PapaliiJosh Papalii8
Jazz TevagaJazz Tevaga9
Payne HaasPayne Haas10
Jeremiah NanaiJeremiah Nanai11
Jaydn Su'AJaydn Su'A12
Junior PauloJunior Paulo13
 INTERCHANGE
C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita14
Simi SasagiSimi Sasagi15
Francis MoloFrancis Molo17
Ata MariotaAta Mariota19
 