New Zealand and Samoa have confirmed their lineups for the match at Go Media Stadium.
2025-10-19T05:00:00Z
Go Media Stadium
NZL
24
FT
18
SAM
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|R. Tuivasa-Sheck
|1
|Brian To'o
|2
|Izack Tago
|3
|Deine Mariner
|4
|Murray Taulagi
|5
|Blaize Talagi
|6
|Jarome Luai
|7
|Josh Papalii
|8
|Jazz Tevaga
|9
|Payne Haas
|10
|Jeremiah Nanai
|11
|Jaydn Su'A
|12
|Junior Paulo
|13
|INTERCHANGE
|C. Harris-Tavita
|14
|Simi Sasagi
|15
|Francis Molo
|17
|Ata Mariota
|19