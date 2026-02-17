The 12 teams for the final week of the NRL's pre-season challenge have been confirmed.
New Zealand Warriors vs The Dolphins
Venue: Leichhardt Oval, Sydney
Kick-off: Friday, February 20, 6pm
New Zealand Warriors
1. Charnze Nicoll-Klokstad
2. Dallin Watene-Zelezniak
3. Ali Leiataua
4. Adam Pompey
5. Haizyn Mellars
6. Luke Hanson
7. Tanah Boyd
8. Tanner Stowers-Smith
9. Wayde Egan
10. Jackson Ford
11. Kurt Capewell
12. Jacob Laban
13. Erin Clark
Interchange
14. Samuel Healey
15. Morgan Gannon
16. Leka Halasima
17. Eddie Ieremia-Toeava
18. Taine Tuaupiki
21. Kayliss Fatialofa
22. Jack Thompson
23. Makaia Tafua
24. Motu Pasikala
25. Sio Kali
26. Caelys-Paul Putoko
27. Geronimo Doyle
28. Rodney Tuipulotu-Vea
29. Paea Sikuvea
The Dolphins
1. Trai Fuller
2. Jamayne Isaako
3. Jake Averillo
4. Herbie Farnworth
5. Selwyn Cobbo
6. Kodi Nikorima
7. Isaiya Katoa
8. Francis Molo
9. Brad Schneider
10. Tom Gilbert
11. Connelly Lemuelu
12. Oryn Keeley
13. Morgan Knowles
Interchange
14. Tevita Naufahu
15. Thomas Flegler
16. Kulikefu Finefeuiaki
17. John Fineanganofo
18. Sebastian Su'a
19. Elijah Rasmussen
20. Brian Pouniu
21. Zac Garton
22. Brent Woolf
23. Adaquix-Jeremiah Watts-Luke
24. Sangstar Figota
25. Noah Fien
26. Elijah McKay