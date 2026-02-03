The Canterbury Bulldogs, North Queensland Cowboys, St George Illawarra Dragons and Newcastle Knights have all confirmed their team lists for Week 1 of the NRL pre-season challenge.\n\nThe four teams clash a week ahead of the rest of the competition in preparation for their earlier season start in Las Vegas.\n\nBoth games will be played on Saturday evening at Kogarah.\n\nCanterbury Bulldogs vs North Queensland Cowboys\nWhen: Saturday, February 7, 5:30pm\nVenue: Jubilee Oval, Kogarah\n\nCanterbury Bulldogs\n1. Taye Cochrane\n2. Cooper Toy\n3. Sosaia Alatini\n4. Jed Reardon\n5. Jonathan Sua\n6. Joseph Teaupa\n7. Alex Conti\n8. Daniel Suluka-Fifita\n9. Gordon Chan Kum Tong\n10. Samuel Hughes\n11. Alekolasimi Jones\n12. Logan Spinks\n13. Lipoi Hopoi\n\nInterchange\n14. Fletcher Baker\n15. Sosefo Finau\n16. Zyon Maiu'u\n17. Aaymon Fitzgibbon\n19. Jack Underhill\n20. Raymond Puru\n21. Hamish Wilson\n22. Jope Rauqe\n23. Mikey Nassar\n24. Justin Matamua\n25. Bud Smith\n26. Bailey Myers\n27. Louis Grossemy\n\nNorth Queensland Cowboys\n1. Mason Barber\n2. Robert Derby\n3. Zac Laybutt\n4. Liam Sutton\n5. Jaxson Paulo\n6. Jaxon Purdue\n7. Jake Clifford\n8. Harrison Edwards\n9. Xavier Kerrisk\n10. Thomas Mikaele\n11. Heilum Luki\n12. Kai O'Donnell\n13. Sam McIntyre\n\nInterchange\n14. Zac Herdegen\n15. Kaiden Lahrs\n16. Mason Kira\n17. Matthew Watts\n18. Creedence Toia\n19. Ronald Philitoga\n20. Maddox Goodwin\n21. Wiremu Greig\n22. Tyler Moriarty\n23. Joseph Doyle\n24. Isaiah Latu\n25. Mitchell Prest\n26. Aitasi James\n\nSt George Illawarra Dragons vs Newcastle Knights\nWhen: Saturday, February 7, 7:30pm\nVenue: Jubilee Oval, Kogarah\n\nSt George Illawarra Dragons\n1. Tyrell Sloan\n2. Christian Tuipulotu\n3. David Fale\n4. Mathew Feagai\n5. Setu Tu\n6. Lyhkan King-Togia\n7. Kade Reed\n8. Josh Kerr\n9. Haele Finau\n10. Toby Couchman\n11. Ryan Couchman\n12. Jacob Halangahu\n13. Hame Sele\n\nInterchange\n14. Tyler Peckham-Harris\n15. Charlie Hiedke\n16. Hayden Buchanan\n17. Nick Tsougranis\n18. Joseph O'Neill\n19. Loko Pasifiki Tonga\n20. Isaiah Fagalilo\n21. Blake Lawrie\n22. Dylan Coutts\n23. Cyrus Stanley-Traill\n24. Ryan Hutchinson\n\nNewcastle Knights\n1. Fletcher Hunt\n2. James Schiller\n3. Kyle McCarthy\n4. Wilson De Courcey\n5. Greg Marzhew\n6. Fletcher Sharpe\n7. Sandon Smith\n8. Jacob Saifiti\n9. Harrison Graham\n10. Trey Mooney\n11. Thomas Cant\n12. Jermaine McEwen\n13. Tyson Frizell\n\nInterchange\n14. Tyson Gamble\n15. Mat Croker\n16. Matthew Arthur\n17. Pasami Saulo\n18. Brodie Jones\n19. Cody Hopwood\n20. Connor Votano\n21. Sosaia Latu\n22. Asu Kepaoa\n23. Logan Aoake\n24. Matthew Hunter\n25. Peter Hola\n26. Elijah Salesa-Leaumoana\n27. Francis Manuleleua\n28. Lachlan Crouch