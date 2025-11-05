Ashes Series Game 3 Team Lists

2025-11-09T02:30:00Z
AMT Headingley Stadium
ENG
2025-11-09T02:30:00Z
AUS
Team list not yet available
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reece Walsh
|1
|M. Nawaqanitawase
|2
|Kotoni Staggs
|3
|Gehamat Shibasaki
|4
|Josh Addo-Carr
|5
|Cameron Munster
|6
|Nathan Cleary
|7
|Patrick Carrigan
|8
|Harry Grant
|9
|T. Fa'asuamaleaui
|10
|Angus Crichton
|11
|Hudson Young
|12
|Isaah Yeo
|13
|INTERCHANGE
|Tom Dearden
|14
|Lindsay Collins
|15
|Reuben Cotter
|16
|Keaon Koloamatangi
|17
|RESERVES
|Bradman Best
|18
|Lindsay Smith
|19
|Mitchell Moses
|20