Ashes Series Game 2 Team Lists
 2025-11-02T02:30:00Z 
Hill Dickinson Stadium
ENG   
 2025-11-02T02:30:00Z 
   AUS
Team list not yet available
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reece WalshReece Walsh 1
M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase 2
Kotoni StaggsKotoni Staggs 3
Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki 4
Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr 5
Cameron MunsterCameron Munster 6
Nathan ClearyNathan Cleary 7
Lindsay CollinsLindsay Collins 8
Harry GrantHarry Grant 9
T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui 10
Angus CrichtonAngus Crichton 11
Hudson YoungHudson Young 12
Patrick CarriganPatrick Carrigan 13
 INTERCHANGE
Tom DeardenTom Dearden 14
Lindsay SmithLindsay Smith 15
Reuben CotterReuben Cotter 16
Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi 17
 RESERVES
Bradman BestBradman Best 18
Jacob PrestonJacob Preston 19
Mitchell MosesMitchell Moses 20

