As the 2026 NRLW season slowly approaches, Zero Tackle will keep you updated with all the news and rumours surrounding player movements and each team's squad.
Brisbane Broncos
|2026 Gains
|Jesse Southwell (Knights)
|2026 Losses
|Gayle Broughton (Warriors)
|2026 Squad (14/24)
|Azalleyah Maaka (2026), Brianna Clark (2026), Chelsea Lenarduzzi (2027), Hayley Maddick (2026), Jada Ferguson (2026), Julia Robinson (2027), Kerri Johnson (2026), Keilee Joseph (2027), Lauren Dam (2026), Romy Teitzel (2027), Shenae Ciesiolka (2027), Tafito Lafaele (2027), Tamika Upton (2027), Tara McGrath-West (2026)
Development List
None
|Off Contract
|Ali Brigginshaw, Annetta-Claudia Nu'uausala, Bree Spreadborough, Destiny Brill, Mele Hufanga, Montana Hudson, Reegan Hicks, Shalom Sauaso, Skyla Adams (CO - 2026), Tazmin Rapana, Amanii Misa, Georgia Bartlett
Canberra Raiders
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Sqaud (12/24)
|Chante Temara (2026), Chloe Saunders (2027), Grace Kemp (2027), Hollie-Mae Dodd (2026), Leianne Tufuga (2027), Mackenzie Wiki (2026), Madison Bartlett (2026), Monalisa Soliola (2026), Sereana Naitokatoka (2026), Simaima Taufa (2027), Sophie Holyman (2027), Zahara Temara (2026)
Development List
None
|Off Contract 2025
|Amelia Pasikala, Cheyelle Robins-Reti, Claudia Finau, Claudia Finau, Emma Barnes, Georgia Thomas, Isabella Waterman, Jaida Faleono, Jordyn Preston, Kerehitina Matua, Lili Boyle, Madyson Tooth, Marley Cardwell, Relna Wuruki-Hosea, Tatiana Finau, Ua Ravu, Uta Uatisone Poka
Canterbury Bulldogs
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2025 Squad (14/24)
|Alexis Tauaneai (2026), Andie Robinson (2026), Angelina Teakaraanga-Katoa (2026), Ashleigh Quinlan (2026), Bridget Hoy (2026), Ebony Prior (2026), Holli Wheeler (2026), Kalosipani Hopoate (2026), Latisha Smythe (2026), Maatuleio Fotu-Moala (2026), Paea Uilou (2026), Shaquaylah Mahakitau-Monschau (2026), Tegan Dymock (2026), Tayla Preston (2026)
Development List
None
|Off Contract 2025
|Adi Buleki, Anneka Wilson, Elizabeth MacGregor, Hope Millard, Leilani Wilson, Moana Courtenay, Monica Tagoai, Pauline Suli-Ruka, Sarahcen Oliver, Shaniece Monschau, Simina Lokotui, Waimarie Martin, Lahnayah Mahakitau-Monschau, Shannon Muru
Cronulla Sharks
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|Brooke Anderson (Dragons)
|2026 Squad (16/24)
|Annessa Biddle (2027), Caitlan Johnston-Green (2027), Chantay Kiria-Ratu (2027), Ellie Johnston (2026), Emma Verran (2026), Filomina Hanisi (2026), Georgia Hannaway (2026), Georgia Ravics (2026), Grace-Lee Weekes (2027), Jacinta Carter (2026), Jada Taylor (2026), Quincy Dodd (2027), Rhiannon Byers (2027), Talei Holmes (2026), Tiana Penitani (2027), Tyla King (2026)
Development List
Koreti Leilua
|Off Contract 2025
|Cassie Staples, Dominique du Toit, Jaydika Tafua, Manilita Takapautolo, Nakia Davis-Welsh, Nanise Vacakavu, Olivia Herman, Stephanie Faulkner, Tia-Jordyn Vasilovski
Gold Coast Titans
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|Shannon Mato (released)
|2026 Squad (15/24)
|Desinty Mino-Sinapati (2026), Evania Pelite (2027), Georgia Hale (2026), Jaime Chapman (2027), Jasmine Fogavini (2026), Jessika Elliston (2027), Laikha Clarke (2026), Lauren Brown (2027), Lily Kolc (2026), Natasha Penitani (2027), Phoenix-Raine Hippi (2027), Sarina Masaga (2026), Shaylee Bent (2027), Sienna Lofipo (2027), Takoda Thompson (2026)
Development List
Enah Desic (2027)
|Off Contract 2025
|Brittany Breayley-Nati, Dannii Perese, Georgia Grey, Ivana Lolesio, Jayda Lofipo, Lailani Montgomery, Laikha Clarke, Megan Pakulis, Ngatokotoru Arakua, Rilee Jorgenssen (CO - 2026), Niall Williams-Guthrie, Pauline Piliae-Rasabale, Taliah Fuimaono, Kelsey Parkin, Jasmin Morrisey, Savannah Roberts-Hickling, Eta Sikahele
Newcastle Knights
|2026 Gains
|Ella-Jayne Harrison-Leaunoa
|2026 Losses
|Jesse Southwell (Broncos)
|2026 Squad (15/24)
|Botille Vette-Welsh (2027), Evah McEwen (2027), Evie Jones (2027), Georgia Roche (2027), Joeli Morris (2026), Jules Kirkpatrick (2027), Kayla Romaniuk (2026), Olivia Higgins (2026), Shanice Parker (2028), Sienna Yeo (2026), Simone Karpani (2027), Tayla Predebon (2026), Tenika Willison (2027), Tiana Davison (2027), Yasmin Clydsdale (2027)
Development List
Fane Finau (2027), Ella-Jayne Harrison-Leaunoa (2028), Emily Macarthur (2028), Mariah Brown (2027), Lucy Spain (2026), Mercedez Taulelei-Siala (2026), Rubie Drake-Brockman (2028 - will join in 2027)
|Off Contract 2025
|Grace Giampino, Grace Kukutai, Keighley Simpson, Leah Ollerton, Leilani Ah Sam, Lily-Ann White, Sheridan Gallagher, Tess Staines, Viena Tinao
New Zealand Warriors
|2026 Gains
|Gayle Broughton (Broncos)
|2026 Losses
|Avery-Rose Carmont, Emily Curtain, Kalyn Takitimu-Cook, Lavinia Kitai, Lydia Turua-Quedley, Makayla Eli, Michaela Brake
|2026 Squad (20/24)
|Apii Nicholls (2026), Capri Paekau (2026), Emmanita Paki (2026), Felila Kia (2026), Gayle Broughton (2027), Harata Butler (2026), Ivana Lauitiiti (2027), Kaiyah Atai (2027), Laishon Albert-Jones (2026), Lavinia Tauhalaliku (2026), Makayla Eli (2026), Maarire Puketapu (2027), Matekino Gray (2026), Metanoia Fotu-Moala (2026), Mya Hill-Moana (2027), Patricia Maliepo (Option-2027), Payton Takimoana (2026), Shakira Baker (CO-2027), Tyra Wetere (2026), Tysha Ikenasio (2027)
Development List
N/A
|Off Contract 2025
|Paris Pickering, Danii Gray, Sharnyze Pihema
North Queensland Cowboys
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2025 Squad (15/24)
|Abigail Roache (2027), Bree Chester (2026), Ebony Raftstrand-Smith (2027), Emma Manzelmann (2028), Essay Banu (2026), Francesca Goldthorp (2027), Jakiya Whitfeld (2028), Jasmine Peters (2027), Kirra Dibb (2026), Lily Dick (2026), Lily Peacock (2028), Makenzie Weale (2027), Najvada George (2027), Rosie Kelly (2027), Tiana Raftstrand-Smith (2027)
|Off Contract 2025
|Alisha Foord, Ana Malupo, China Polata, Hailee-Jay Ormond Maunsell, Krystal Blackwell, Lillian Yarrow, Tahlulah Tillett, Tallisha Harden, Caitlan Tanner (CO), Jennifer Kimber, Tafao Asaua
Parramatta Eels
|2025 Gains
|None
|2025 Losses
|Chelsea Makira, Kiana Takairangi, Madeline Jones, Mia Middleton, Paige Travis, Ruby-Jean Kennard, Rysh'e Fa'amausili, Tyla Amiatu
|2026 Squad (19/24)
|Abbi Church (2028), Boss Kapua (2027), Breanna Eales (2026), Cassey Tohi-Hiku (2028), Elsie Albert (2026), Fleur Ginn (2026), Fontayne Tufuga (2028), Kennedy Cherrington (2027), Lindsay Tui (2027), Mahalia Murphy (2027), Martha Mataele (2026), Rachael Pearson (2027), Rory Owen (2026), Rosemarie Beckett (2026), Rueben Cherrington (2026), Ryvrr-Lee Alo (2027), Taneka Todhunter (2026), Tess McWilliams (2027), Zali Fay (2026)
Development List
Aaliyah Soufan (2026)
|Off Contract 2025
|Chloe Jackson, Yasmine Baker, Jessica Kennedy, Rysh'e Faamausili
St George Illawarra Dragons
|2025 Gains
|Brooke Anderson (Sharks)
|2025 Losses
|None
|2026 Squad (12/24)
|Brooke Anderson (2027), Charlotte Basham (2026), Ella Koster (2027), Hannah Southwell (2026), Indie Bostock (2027), Kasey Reh (2026), Madison Mulhall (2027), Nita Maynard (2026), Teagan Berry (2026), Trinity Tauaneai (2027), Tyra Ekepati (2027), Zali Hopkins (2027)
|Off Contract 2025
|Ahlivia Ingram, Alice Gregory, Bobbi Law, Bronte Wilson, Grace Hamilton, Jamilee Bright, Jayme Millard, Keele Brown, Margot Vella, Pia Tapsell, Raecene McGregor, Sara Sautia, Shenai Lendill, Sophie Clancy, Maria Paseka, Seriah Palepale, Paige Tauaneai, Tahlia O'Brien
Sydney Roosters
|2025 Gains
|None
|2025 Losses
|None
|2026 Squad (21/24)
|Aliyah Nasio (2027), Amber Hall (2026), Brydie Parker (2027), Corban Baxter (2026), Eliza Lopamaua (2027), Isabelle Kelly (2026), Jasmin Strange (2026), Jayme Fressard (2027), Jessica Sergis (2027), Jocelyn Kelleher (2027), Keeley Davis (2026), Macie Carlile (2027), Mia Wood (2026), Millie Elliott (2026), Olivia Kernick (2027), Otesa Pule (2026), Rima Butler, (2026), Taina Naividi (2027), Taneisha Gray (2026), Tarryn Aiken (2027), Tavarna Papalii (2026)
|Off Contract 2025
|Imogen Hei, Jayde Herdegen, Logan Fletcher, Shawden Burton, Ellie Brander, Sienna Thomas, Mahlie Cashin, Talea Tonga
Wests Tigers
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|Aaliyah Bula, Amelia Mafi, Chelsea Savill, Claudia Brown, Claudia Nielsen, Evie McGrath, Iemaima Etuale, Jessikah Reeves, Rebecca Pollard, Salma Nour, Tallara Bamblett, Tiana-Lee Thorne, Tiresa Leasuasu
|2026 Squad (9/24)
|Caitlin Turnbull (2026), Christian Pio (2027), Faythe Manera (2026), Kezie Apps (2027), Lily Rogan (2026), Losana Lutu (2026), Lucyannah Luamanu-Leiataua (2027), Pihuka Berryman-Duff (2026), Sarah Togatuki (2028)
|Off Contract 2025
|Christian Pio, Emily Bass, Harmony Crichton (CO - 2026), Jade Fonua, Jetaya Faifua, Montana Clifford, Rikeya Horne, Tara Reinke, Rikeya Horne, Portia Bouke, Ruby Fifita, Terina Te Tamaki