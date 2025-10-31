The NRL's silly season has arrived.
The clock has ticked over to November 1, and just like that, more than 170 players are eligible to negotiate and sign with rivals for 2027 and beyond.
That equation gets a whole lot more complicated this time around with the Perth Bears gearing up to join the competition as the 18th team and needing to sign a full squad of 30.
Each team has different needs, and will be targeting different players, while there will still be plenty of re-signings to come.
As it stands on November 1, here is the full list of players, by club, who can negotiate from today.
Brisbane Broncos
Off-contract: Jesse Arthars, Coby Black, Tom Duffy, Jack Gosiewski, Payne Haas, Delouise Hoeter, Ben Hunt, Jaiyden Hunt, Cory Paix, Adam Reynolds, Josh Rogers, Billy Walters
Player options: Nil
Club options: Nil
Mutual options: Nil
Development players: Hayze Perham
Canberra Raiders
Off-contract: Michael Aasomua, Jack Clydsdale, Ata Mariota, Josh Papalii, Joe Roddy, Morgan Smithies, Manaia Waitere
Player options: Nil
Club options: Nil
Mutual options: Chevvy Stewart, Matthew Timoko
Development players: Nil
Canterbury Bulldogs
Off-contract: Josh Curran, Kade Dykes, Lipoi Hopoi, Samuel Hughes, Viliame Kikau, Zyon Maiu'u, Kurt Mann, Marcelo Montoya, Daniel Suluka-Fifita, Jack Todd, Connor Tracey, Enari Tuala
Player options: Nil
Club options: Nil
Mutual options: Nil
Development players: Sosaia Alatini, Jethro Rinakama, Logan Spinks
Cronulla Sharks
Off-contract: Jayden Berrell, Billy Burns, Jesse Colquhoun, Braden Hamlin-Uele, Tuku Hau Tapuha, Blake Hosking, Sione Katoa, Cameron McInnes, Hohepa Puru, Niwhai Puru, Jesse Ramien, Toby Rudolf, Sam Stonestreet, Siosifa Talakai, Chris Vea'ila
Player options: Nil
Club options: Nil
Mutual options: Nil
Development players: Riley Pollard
Gold Coast Titans
Off-contract: Jayden Campbell, Beau Fermor, Jaimin Jolliffe, Brian Kelly, Phillip Sami, Sam Verrills
Player options: Tino Fa'asuamaleaui, Klese Haas
Club options: Nil
Mutual options: Nil
Development players: Tukimihia Simpkins
Manly Sea Eagles
Off-contract: Nathan Brown, Paul Bryan, Lachlan Croker, Reuben Garrick, Simione Laiafi, Onitoni Large, Zaidas Muagututia, Aaron Schoupp, Jake Simpkin, Jake Trbojevic
Player options: Tolutau Koula
Club options: Nil
Mutual options: Nil
Development players: Hugo Hart, D'Jazirhae Pua'avase
Melbourne Storm
Off-contract: Shawn Blore, Harry Grant, Nick Meaney, Will Warbrick
Player options: Nil
Club options: Moses Leo
Mutual options: Nil
Development players: Jai Bowden, Stanley Huen
New Zealand Warriors
Off-contract: Rocco Berry, Tanah Boyd, Chanel Harris-Tavita, Eddie Ieremia-Toeava, Freddy Lussick, Te Maire Martin, Marata Niukore, Taine Tuaupiki, Roger Tuivasa-Sheck
Player options: Nil
Club options: Kahu Capper
Mutual options: Dallin Watene-Zelezniak
Development players: Nil
Newcastle Knights
Off-contract: Thomas Cant, Wilson De Courcey, Tyson Frizell, Dane Gagai, Tyson Gamble, Brodie Jones
Player options: Kyle McCarthy
Club options: Taj Annan, Francis Manuleleua
Mutual options: Nil
Development players: Harrison Graham, Fletcher Hunt, Matthew Hunter
North Queensland Cowboys
Off-contract: John Bateman, Braidon Burns, Tom Chester, Jake Clifford, Harrison Edwards, Mason Kira, Kaiden Lahrs, Karl Lawton, Sam McIntyre, Kai O'Donnell, Jaxson Paulo, Jaxon Purdue, Murray Taulagi, Matthew Watts
Player options: Nil
Club options: Thomas Mikaele
Mutual options: Nil
Development players: Mason Barber, Xavier Kerrisk, Ethan King, Ronald Philitoga, Liam Sutton
Parramatta Eels
Off-contract: Josh Addo-Carr, Charlie Guymer, Toni Mataele, Ryan Matterson, Junior Paulo, Richard Penisini, Will Penisini, Jonah Pezet, Sean Russell, Kelma Tuilagi, Ronald Volkman, Dylan Walker
Player options: Nil
Club options: Jack de Belin
Mutual options: Nil
Development players: Nil
Penrith Panthers
Off-contract: Tom Ale, Jack Cole, Jaxen Edgar, Matthew Eisenhuth, Sione Fonua, Luke Garner, Kalani Going, Liam Henry, Thomas Jenkins, Lindsay Smith, Scott Sorensen, Trent Toelau
Player options: Nil
Club options: Nil
Mutual options: Nil
Development players: Nil
South Sydney Rabbitohs
Off-contract: Moala Graham-Taufa, Jye Gray, Jamie Humphreys, Sean Keppie, Liam Le Blanc, Max McCarthy, Cody Walker
Player options: Nil
Club options: Nil
Mutual options: Nil
Development players: Salesi Ataata, Elijah Keung, Talanoa Penitani, Latrell Siegwalt, Nazareth Taua
St George Illawarra Dragons
Off-contract: Damien Cook, Mathew Feagai, Emre Guler, Lachlan Ilias, Blake Lawrie, Nathan Lawson, Luciano Leilua, Hame Sele, Tyrell Sloan, Christian Tuipulotu
Player options: Jaydn Su'A
Club options: Nil
Mutual options: Nil
Development players: Nil
Sydney Roosters
Off-contract: Angus Crichton, Blake Steep, James Tedesco, Daniel Tupou, Xavier Va'a, Siua Wong
Player options: Nil
Club options: Nil
Mutual options: Nil
Development players: Reece Foley, Hugo Savala
The Dolphins
Off-contract: Jake Averillo, Selwyn Cobbo, Max Feagai, Trai Fuller, Jamayne Isaako, Oryn Keeley, Connelly Lemuelu, Francis Molo, Kodi Nikorima, Brad Schneider, Ray Stone, James Walsh
Player options: Daniel Saifiti
Club options: Nil
Mutual options: Nil
Development players: Nil
Wests Tigers
Off-contract: Jack Bird, Will Craig, Sione Fainu, Mavrik Geyer, Tristan Hop, Kir Laulilii, Luke Laulilii, Heath Mason, Solomone Saukuru, Tony Sukkar
Player options: Jarome Luai
Club options: Nil
Mutual options: Jahream Bula
Development players: Bunty Afoa, Lachlan Broederlow, Charlie Murray