The NRL's silly season has arrived.

The clock has ticked over to November 1, and just like that, more than 170 players are eligible to negotiate and sign with rivals for 2027 and beyond.

That equation gets a whole lot more complicated this time around with the Perth Bears gearing up to join the competition as the 18th team and needing to sign a full squad of 30.

Each team has different needs, and will be targeting different players, while there will still be plenty of re-signings to come.

As it stands on November 1, here is the full list of players, by club, who can negotiate from today.

Brisbane Broncos

Off-contract: Jesse Arthars, Coby Black, Tom Duffy, Jack Gosiewski, Payne Haas, Delouise Hoeter, Ben Hunt, Jaiyden Hunt, Cory Paix, Adam Reynolds, Josh Rogers, Billy Walters

Player options: Nil

Club options: Nil

Mutual options: Nil

Development players: Hayze Perham

Canberra Raiders

Off-contract: Michael Aasomua, Jack Clydsdale, Ata Mariota, Josh Papalii, Joe Roddy, Morgan Smithies, Manaia Waitere

Player options: Nil

Club options: Nil

Mutual options: Chevvy Stewart, Matthew Timoko

Development players: Nil

NRL Rd 16 – Tigers v Raiders
SYDNEY, AUSTRALIA - JUNE 23: Josh Papalii of the Raiders looks on during the round 16 NRL match between Wests Tigers and Canberra Raiders at Campbelltown Stadium, on June 23, 2024, in Sydney, Australia. (Photo by Matt King/Getty Images)

Canterbury Bulldogs

Off-contract: Josh Curran, Kade Dykes, Lipoi Hopoi, Samuel Hughes, Viliame Kikau, Zyon Maiu'u, Kurt Mann, Marcelo Montoya, Daniel Suluka-Fifita, Jack Todd, Connor Tracey, Enari Tuala

Player options: Nil

Club options: Nil

Mutual options: Nil

Development players: Sosaia Alatini, Jethro Rinakama, Logan Spinks

Cronulla Sharks

Off-contract: Jayden Berrell, Billy Burns, Jesse Colquhoun, Braden Hamlin-Uele, Tuku Hau Tapuha, Blake Hosking, Sione Katoa, Cameron McInnes, Hohepa Puru, Niwhai Puru, Jesse Ramien, Toby Rudolf, Sam Stonestreet, Siosifa Talakai, Chris Vea'ila

Player options: Nil

Club options: Nil

Mutual options: Nil

Development players: Riley Pollard

Gold Coast Titans

Off-contract: Jayden Campbell, Beau Fermor, Jaimin Jolliffe, Brian Kelly, Phillip Sami, Sam Verrills

Player options: Tino Fa'asuamaleaui, Klese Haas

Club options: Nil

Mutual options: Nil

Development players: Tukimihia Simpkins

Hasler drops selection bombshell regarding AJ Brimson
GOLD COAST, AUSTRALIA - APRIL 09: Jayden Campbell
of the Titans passes during the round six NRL match between Gold Coast Titans and St George Illawarra Dragons at Cbus Super Stadium on April 09, 2023 in Gold Coast, Australia. (Photo by Chris Hyde/Getty Images)

Manly Sea Eagles

Off-contract: Nathan Brown, Paul Bryan, Lachlan Croker, Reuben Garrick, Simione Laiafi, Onitoni Large, Zaidas Muagututia, Aaron Schoupp, Jake Simpkin, Jake Trbojevic

Player options: Tolutau Koula

Club options: Nil

Mutual options: Nil

Development players: Hugo Hart, D'Jazirhae Pua'avase

Melbourne Storm

Off-contract: Shawn Blore, Harry Grant, Nick Meaney, Will Warbrick

Player options: Nil

Club options: Moses Leo

Mutual options: Nil

Development players: Jai Bowden, Stanley Huen

New Zealand Warriors

Off-contract: Rocco Berry, Tanah Boyd, Chanel Harris-Tavita, Eddie Ieremia-Toeava, Freddy Lussick, Te Maire Martin, Marata Niukore, Taine Tuaupiki, Roger Tuivasa-Sheck

Player options: Nil

Club options: Kahu Capper

Mutual options: Dallin Watene-Zelezniak

Development players: Nil

Newcastle Knights

Off-contract: Thomas Cant, Wilson De Courcey, Tyson Frizell, Dane Gagai, Tyson Gamble, Brodie Jones

Player options: Kyle McCarthy

Club options: Taj Annan, Francis Manuleleua

Mutual options: Nil

Development players: Harrison Graham, Fletcher Hunt, Matthew Hunter

North Queensland Cowboys

Off-contract: John Bateman, Braidon Burns, Tom Chester, Jake Clifford, Harrison Edwards, Mason Kira, Kaiden Lahrs, Karl Lawton, Sam McIntyre, Kai O'Donnell, Jaxson Paulo, Jaxon Purdue, Murray Taulagi, Matthew Watts

Player options: Nil

Club options: Thomas Mikaele

Mutual options: Nil

Development players: Mason Barber, Xavier Kerrisk, Ethan King, Ronald Philitoga, Liam Sutton

NRL Rd 10 – Cowboys v Panthers
TOWNSVILLE, AUSTRALIA - MAY 10: John Bateman of the Cowboys reacts during the round 10 NRL match between North Queensland Cowboys and Penrith Panthers at Queensland Country Bank Stadium, on May 10, 2025, in Townsville, Australia. (Photo by Ian Hitchcock/Getty Images)

Parramatta Eels

Off-contract: Josh Addo-Carr, Charlie Guymer, Toni Mataele, Ryan Matterson, Junior Paulo, Richard Penisini, Will Penisini, Jonah Pezet, Sean Russell, Kelma Tuilagi, Ronald Volkman, Dylan Walker

Player options: Nil

Club options: Jack de Belin

Mutual options: Nil

Development players: Nil

Penrith Panthers

Off-contract: Tom Ale, Jack Cole, Jaxen Edgar, Matthew Eisenhuth, Sione Fonua, Luke Garner, Kalani Going, Liam Henry, Thomas Jenkins, Lindsay Smith, Scott Sorensen, Trent Toelau

Player options: Nil

Club options: Nil

Mutual options: Nil

Development players: Nil

South Sydney Rabbitohs

Off-contract: Moala Graham-Taufa, Jye Gray, Jamie Humphreys, Sean Keppie, Liam Le Blanc, Max McCarthy, Cody Walker

Player options: Nil

Club options: Nil

Mutual options: Nil

Development players: Salesi Ataata, Elijah Keung, Talanoa Penitani, Latrell Siegwalt, Nazareth Taua

St George Illawarra Dragons

Off-contract: Damien Cook, Mathew Feagai, Emre Guler, Lachlan Ilias, Blake Lawrie, Nathan Lawson, Luciano Leilua, Hame Sele, Tyrell Sloan, Christian Tuipulotu

Player options: Jaydn Su'A

Club options: Nil

Mutual options: Nil

Development players: Nil

NRL Pre-Season Challenge Rd 2 - Dragons v Tigers
MUDGEE, AUSTRALIA - FEBRUARY 24: Jaydn Su'a of the Dragons runs with the ball during the NRL Pre-season challenge match between St George Illawarra Dragons and Wests Tigers at Glen Willow Sporting Complex on February 24, 2024 in Mudgee, Australia. (Photo by Mark Evans/Getty Images)

Sydney Roosters

Off-contract: Angus Crichton, Blake Steep, James Tedesco, Daniel Tupou, Xavier Va'a, Siua Wong

Player options: Nil

Club options: Nil

Mutual options: Nil

Development players: Reece Foley, Hugo Savala

The Dolphins

Off-contract: Jake Averillo, Selwyn Cobbo, Max Feagai, Trai Fuller, Jamayne Isaako, Oryn Keeley, Connelly Lemuelu, Francis Molo, Kodi Nikorima, Brad Schneider, Ray Stone, James Walsh

Player options: Daniel Saifiti

Club options: Nil

Mutual options: Nil

Development players: Nil

Wests Tigers

Off-contract: Jack Bird, Will Craig, Sione Fainu, Mavrik Geyer, Tristan Hop, Kir Laulilii, Luke Laulilii, Heath Mason, Solomone Saukuru, Tony Sukkar

Player options: Jarome Luai

Club options: Nil

Mutual options: Jahream Bula

Development players: Bunty Afoa, Lachlan Broederlow, Charlie Murray

