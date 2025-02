The 2025 NRL All Stars games will be played on Saturday, February 15 at CommBank Stadium in Parramatta.

The teams have been confirmed for both the women's game (kicking off at 5:50pm AEDT) and the men's game (kicking off at 8:10pm AEDT) and can be found below.

Final teams will be confirmed 60 minutes before kick-off in each game and will be updated on this page.

Men's NRL All Stars game teams

Kick-off: Saturday, February 15, 8:10pm (AEDT)

Men's Indigenous All Stars

1. Hamiso Tabuai-Fidow

2. Tyrone Munro

3. Brian Kelly

4. Jack Wighton

5. Alofiana Khan-Pereira

6. Jayden Campbell

7. Niwhai Puru

8. Shaquai Mitchell

9. Connor Watson

10. Josh Kerr

11. Dylan Lucas

12. Josh Curran

13. Hohepa Puru

Interchange

14. Tallis Duncan

15. Brent Naden

16. Jayden Sullivan

17. Jacob Alick-Wiencke

Reserves

18. Ethan Roberts

19. Blake Steep

20. Jacob Sykes

Men's Maori All Stars

1. Kalyn Ponga

2. Will Warbrick

3. Dane Gagai

4. Mawene Hiroti

5. Jesse Arthars

6. Charnze Nicoll-Klokstad

7. Kodi Nikorima

8. Royce Hunt

9. Jeremy Marshall-King

10. James Fisher-Harris

11. Jordan Riki

12. Jacob Laban

13. Leo Thompson

Interchange

14. Keano Kini

15. Jazz Tevaga

17. Zach Dockar-Clay

19. Kurtis Morrin

Reserves

16. Xavier Willison

18. Reuben Porter

20. Jesse McLean

Women's NRL All Stars game teams

Kick-off: Saturday, February 15, 5:50pm (AEDT)

Women's Indigenous All Stars

1. Jaime Chapman

2. Nakia Davis-Welsh

3. Bobbi Law

4. Jasmine Peters

5. Monique Donovan

6. Taliah Fuimaono

7. Kirra Dibb

8. Tallisha Harden

9. Quincy Dodd

10. Keilee Joseph

11. Olivia Kernick

12. Mahalia Murphy

13. Bree Chester

Interchange

14. Taneka Todhunter

15. Grace Kemp

16. Tommaya Kelly-Sines

17. Essay Banu

Reserves

18. Evah McEwen

19. Ella Koster

20. Lailani Montgomery

Women's Maori All Stars

1. Shanice Parker

2. Zali Fay

3. Jasmin Strange

4. Annessa Biddle

5. Lilly-Ann White

6. Ashleigh Quinlan

7. Raecene McGregor

8. Shannon Mato

9. Chante Temara

10. Rima Butler

11. Tiana-Rafstrand-Smith

12. Najvada George

13. Kennedy Cherrington

Interchange

14. Rueben Cherrington

15. Harata Butler

16. Laikha Clarke

17. Tyla King

Reserves

18. Kerehitina Matua

19. Taneisha Gray

20. Pauline Suli-Ruka