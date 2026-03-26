MATCH CENTRE
ROUND 4, 2026

SEA EAGLES

V

ROOSTERS

RoostersSYD WIN BY 17
16
FT
33
4 Pines Park
CROWD: 16,082
2026-03-26T09:00:00Z

Preview

Sea Eagles vs Roosters – Round 4, 2026

The Manly Sea Eagles face the Sydney Roosters in Round 4 of the 2026 NRL season. Follow the live scores, team lists, match statistics and key moments from the game at 4 Pines Park.

Ladder Position

Previous 5 Games

Sea Eagles

DATE OPP RESULT
15/3/26KnightsL 16 - 36
7/3/26RaidersL 28 - 29
5/9/25WarriorsW 27 - 26
30/8/25DragonsW 24 - 40
23/8/25DolphinsW 58 - 30

Roosters

DATE OPP RESULT
20/3/26PanthersL 4 - 40
13/3/26RabbitohsW 26 - 18
6/3/26WarriorsL 42 - 18
13/9/25SharksL 20 - 10
5/9/25RabbitohsW 36 - 6
 

Match Summary

Sea Eagles

Roosters

3TRIES6
Tom Trbojevic 0'
Tolutau Koula 28'
Tom Trbojevic 65'
Mark Nawaqanitawase 6'
Mark Nawaqanitawase 17'
Robert Toia 51'
Connor Watson 54'
Daniel Tupou 56'
Robert Toia 76'
2/3CONVERSIONS4/6
Jamal Fogarty 1'
Jamal Fogarty 66'
Sam Walker 52'
Sam Walker 55'
Sam Walker 57'
Sam Walker 76'
0/0FIELD GOALS1/1
  
Sam Walker 79'
10HALF TIME8
ATTENDANCE
16,082
 

Team Stats

Sea Eagles

Roosters

All Runs
MATCH
172
218
161
2026 AVG.
483
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
179
2026 AVG.
716
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1743
2086
1548.3
2026 AVG.
4645
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1736.5
2026 AVG.
6946
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
4
4
4
2026 AVG.
12
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
4.5
2026 AVG.
18
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
4
10
6.7
2026 AVG.
20
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
12
2026 AVG.
48
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
578
838
561.7
2026 AVG.
1685
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
535.5
2026 AVG.
2142
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
391
289
360
2026 AVG.
1080
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
330.5
2026 AVG.
1322
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
37
32
42.7
2026 AVG.
128
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
31.8
2026 AVG.
127
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
0
4.7
2026 AVG.
14
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
5.8
2026 AVG.
23
2026 TOTAL
Errors
MATCH
13
5
12
2026 AVG.
36
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
12
2026 AVG.
48
2026 TOTAL

Player Stats

Points
Sam WalkerHalfback
Match Total9AVG. 6.3
Tom TrbojevicFullback
8AVG. 5.3
M. NawaqanitawaseWing
8AVG. 3.0
Robert ToiaCentre
8AVG. 4.0
Jamal FogartyHalfback
4AVG. 8.7
Tries
Tom TrbojevicFullback
Match Total2AVG. 1.3
M. NawaqanitawaseWing
2AVG. 0.8
Robert ToiaCentre
2AVG. 1.0
Connor WatsonInterchange
1AVG. 0.3
Daniel TupouWing
1AVG. 0.5
Try Assists
Robert ToiaCentre
Match Total2AVG. 1.0
Jason SaabWing
1AVG. 0.3
Daly Cherry-EvansFive-Eighth
1AVG. 0.5
Tolutau KoulaCentre
1AVG. 0.3
Reece RobsonHooker
1AVG. 0.5
Linebreak Assists
Robert ToiaCentre
Match Total2AVG. 1.0
Tom TrbojevicFullback
1AVG. 1.0
Reuben GarrickCentre
1AVG. 0.3
Daly Cherry-EvansFive-Eighth
1AVG. 0.5
Linebreaks
M. NawaqanitawaseWing
Match Total2AVG. 1.3
Tolutau KoulaCentre
2AVG. 1.3
Lehi HopoateWing
1AVG. 0.7
Robert ToiaCentre
1AVG. 1.0
Jason SaabWing
1AVG. 0.3
All Runs
James TedescoFullback
Match Total25AVG. 19.5
Lehi HopoateWing
25AVG. 18.0
Tom TrbojevicFullback
24AVG. 21.0
M. NawaqanitawaseWing
24AVG. 16.3
Nat ButcherInterchange
19AVG. 10.0
All Run Metres
Lehi HopoateWing
Match Total252AVG. 175.0
Tolutau KoulaCentre
241AVG. 193.3
M. NawaqanitawaseWing
229AVG. 177.8
James TedescoFullback
225AVG. 191.0
Tom TrbojevicFullback
212AVG. 190.3
Post Contact Metres
M. NawaqanitawaseWing
Match Total90AVG. 57.0
Lehi HopoateWing
83AVG. 61.0
Daniel TupouWing
68AVG. 59.5
Naufahu WhyteProp
66AVG. 72.5
Nat ButcherInterchange
64AVG. 27.0
Tackles Made
Kobe HetheringtonProp
Match Total53AVG. 35.7
Jake SimpkinInterchange
41AVG. 45.7
Siua WongSecond-Row
40AVG. 36.8
Connor WatsonInterchange
39AVG. 30.8
Ben TrbojevicSecond-Row
39AVG. 33.3
Ineffective Tackles
Jamal FogartyHalfback
Match Total2AVG. 2.7
Daly Cherry-EvansFive-Eighth
2AVG. 2.0
Siua WongSecond-Row
2AVG. 2.0
Tolutau KoulaCentre
2AVG. 1.0
Robert ToiaCentre
2AVG. 2.0
Missed Tackles
Robert ToiaCentre
Match Total7AVG. 5.3
Angus CrichtonSecond-Row
7AVG. 3.8
Luke BrooksFive-Eighth
6AVG. 5.3
Corey WaddellInterchange
5AVG. 2.3
Siua WongSecond-Row
5AVG. 2.5
Tackle Breaks
Naufahu WhyteProp
Match Total8AVG. 4.3
Lehi HopoateWing
6AVG. 4.3
Daniel TupouWing
5AVG. 3.5
Tolutau KoulaCentre
5AVG. 4.0
Tom TrbojevicFullback
4AVG. 4.3
Offloads
Lehi HopoateWing
Match Total2AVG. 1.0
Sam WalkerHalfback
2AVG. 1.8
Siua WongSecond-Row
2AVG. 1.0
Angus CrichtonSecond-Row
2AVG. 1.0
Haumole Olakau'atuSecond-Row
1AVG. 0.7
Penalties
Haumole Olakau'atuSecond-Row
Match Total1AVG. 0.7
Jake SimpkinInterchange
1AVG. 0.3
Jason SaabWing
1AVG. 0.3
Tolutau KoulaCentre
1AVG. 0.7
Errors
Lehi HopoateWing
Match Total3AVG. 1.7
Luke BrooksFive-Eighth
2AVG. 1.3
Haumole Olakau'atuSecond-Row
2AVG. 1.3
James TedescoFullback
1AVG. 1.3
Tolutau KoulaCentre
1AVG. 1.3

Team Lists

Sea Eagles

Roosters

1 Tom Trbojevic
2 Jason Saab
3 Tolutau Koula
4 Reuben Garrick
5 Lehi Hopoate
6 Luke Brooks
7 Jamal Fogarty
8 Taniela Paseka
14 Brandon Wakeham
10 Kobe Hetherington
11 Haumole Olakau'atu
12 Ben Trbojevic
13 Jake Trbojevic
 INTERCHANGE
9 Jake Simpkin
15 Corey Waddell
17 Paul Bryan
18 Simione Laiafi
16 Ethan Bullemor
19 Josh Feledy
1 James Tedesco
2 Daniel Tupou
3 Billy Smith
4 Robert Toia
5 Mark Nawaqanitawase
6 Daly Cherry-Evans
7 Sam Walker
8 Naufahu Whyte
9 Reece Robson
10 Lindsay Collins
11 Angus Crichton
12 Siua Wong
13 Egan Butcher
 INTERCHANGE
14 Connor Watson
16 Nat Butcher
17 Salesi Foketi
19 Hugo Savala
15 Blake Steep
18 Cody Ramsey