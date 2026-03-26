MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
Preview
Sea Eagles vs Roosters – Round 4, 2026
The Manly Sea Eagles face the Sydney Roosters in Round 4 of the 2026 NRL season. Follow the live scores, team lists, match statistics and key moments from the game at 4 Pines Park.
Ladder Position
Previous 5 Games
Sea Eagles
|DATE
|OPP
|RESULT
|15/3/26
|Knights
|L 16 - 36
|7/3/26
|Raiders
|L 28 - 29
|5/9/25
|Warriors
|W 27 - 26
|30/8/25
|Dragons
|W 24 - 40
|23/8/25
|Dolphins
|W 58 - 30
Roosters
|DATE
|OPP
|RESULT
|20/3/26
|Panthers
|L 4 - 40
|13/3/26
|Rabbitohs
|W 26 - 18
|6/3/26
|Warriors
|L 42 - 18
|13/9/25
|Sharks
|L 20 - 10
|5/9/25
|Rabbitohs
|W 36 - 6
Match Summary
Sea Eagles
Roosters
|3
|TRIES
|6
T. Trbojevic 0'
T. Koula 28'
T. Trbojevic 65'
M. Nawaqanitawase 6'
M. Nawaqanitawase 17'
R. Toia 51'
C. Watson 54'
D. Tupou 56'
R. Toia 76'
|2/3
|CONVERSIONS
|4/6
J. Fogarty 1'
J. Fogarty 66'
S. Walker 52'
S. Walker 55'
S. Walker 57'
S. Walker 76'
|0/0
|FIELD GOALS
|1/1
S. Walker 79'
|10
|HALF TIME
|8
|ATTENDANCE
|16,082
Team Stats
Sea Eagles
Roosters
All Runs
MATCH
172
218
161
2026 AVG.
483
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
179
2026 AVG.
716
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1743
2086
1548.3
2026 AVG.
4645
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1736.5
2026 AVG.
6946
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
4
4
4
2026 AVG.
12
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
4.5
2026 AVG.
18
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
4
10
6.7
2026 AVG.
20
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
12
2026 AVG.
48
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
578
838
561.7
2026 AVG.
1685
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
535.5
2026 AVG.
2142
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
391
289
360
2026 AVG.
1080
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
330.5
2026 AVG.
1322
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
37
32
42.7
2026 AVG.
128
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
31.8
2026 AVG.
127
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
0
4.7
2026 AVG.
14
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
5.8
2026 AVG.
23
2026 TOTAL
Errors
MATCH
13
5
12
2026 AVG.
36
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
12
2026 AVG.
48
2026 TOTAL
Player Stats
Points
Match Total9AVG. 6.3
8AVG. 5.3
8AVG. 3.0
8AVG. 4.0
4AVG. 8.7
Tries
Match Total2AVG. 1.3
2AVG. 0.8
2AVG. 1.0
1AVG. 0.3
1AVG. 0.5
Try Assists
Match Total2AVG. 1.0
1AVG. 0.5
1AVG. 0.3
1AVG. 0.5
Linebreak Assists
Match Total2AVG. 1.0
1AVG. 1.0
1AVG. 0.3
1AVG. 0.5
Linebreaks
Match Total2AVG. 1.3
2AVG. 1.3
1AVG. 0.7
1AVG. 1.0
All Runs
Match Total25AVG. 19.5
25AVG. 18.0
24AVG. 21.0
24AVG. 16.3
19AVG. 10.0
All Run Metres
Match Total252AVG. 175.0
241AVG. 193.3
229AVG. 177.8
225AVG. 191.0
212AVG. 190.3
Post Contact Metres
Match Total90AVG. 57.0
83AVG. 61.0
68AVG. 59.5
66AVG. 72.5
64AVG. 27.0
Tackles Made
Match Total53AVG. 35.7
41AVG. 45.7
40AVG. 36.8
39AVG. 30.8
39AVG. 33.3
Ineffective Tackles
Match Total2AVG. 2.7
2AVG. 2.0
2AVG. 2.0
2AVG. 1.0
2AVG. 2.0
Missed Tackles
Match Total7AVG. 5.3
7AVG. 3.8
6AVG. 5.3
5AVG. 2.3
5AVG. 2.5
Tackle Breaks
Match Total8AVG. 4.3
6AVG. 4.3
5AVG. 3.5
5AVG. 4.0
4AVG. 4.3
Offloads
Match Total2AVG. 1.0
2AVG. 1.8
2AVG. 1.0
2AVG. 1.0
1AVG. 0.7
Penalties
Match Total1AVG. 0.7
1AVG. 0.3
1AVG. 0.7
Errors
Match Total3AVG. 1.7
2AVG. 1.3
2AVG. 1.3
1AVG. 1.3
1AVG. 1.3
Team Lists
Sea Eagles
Roosters
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange