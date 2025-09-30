2025-10-05T08:30:00Z
Accor Stadium
MEL
2025-10-05T08:30:00Z
BRI
|1
|Ryan Papenhuyzen
|2
|Will Warbrick
|3
|Jack Howarth
|4
|Nick Meaney
|5
|Xavier Coates
|6
|Cameron Munster
|7
|Jahrome Hughes
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Harry Grant
|10
|Josh King
|11
|Shawn Blore
|12
|Eliesa Katoa
|13
|Trent Loiero
|INTERCHANGE
|14
|Tyran Wishart
|15
|Ativalu Lisati
|16
|Tui Kamikamica
|17
|Alec MacDonald
|RESERVES
|18
|Grant Anderson
|19
|Bronson Garlick
|20
|Joe Chan
|21
|Jonah Pezet
|22
|Sua Fa'alogo
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reece Walsh
|1
|Josiah Karapani
|2
|Kotoni Staggs
|3
|Gehamat Shibasaki
|4
|Deine Mariner
|5
|Ben Hunt
|6
|Adam Reynolds
|7
|Corey Jensen
|8
|Cory Paix
|9
|Payne Haas
|10
|Brendan Piakura
|11
|Jordan Riki
|12
|Patrick Carrigan
|13
|INTERCHANGE
|Ezra Mam
|14
|Kobe Hetherington
|15
|Xavier Willison
|16
|Tyson Smoothy
|17
|RESERVES
|Jesse Arthars
|18
|Jack Gosiewski
|19
|Ben Talty
|20
|Selwyn Cobbo
|21
|Jock Madden
|22