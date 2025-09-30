 2025-10-05T08:30:00Z 
    $1.67   STORM TO WIN
 
BRONCOS TO WIN   $2.20    
Accor Stadium
MEL   
 2025-10-05T08:30:00Z 
   BRI
    #NRLStormBroncos
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Ryan PapenhuyzenRyan Papenhuyzen
2 Will WarbrickWill Warbrick
3 Jack HowarthJack Howarth
4 Nick MeaneyNick Meaney
5 Xavier CoatesXavier Coates
6 Cameron MunsterCameron Munster
7 Jahrome HughesJahrome Hughes
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Harry GrantHarry Grant
10 Josh KingJosh King
11 Shawn BloreShawn Blore
12 Eliesa KatoaEliesa Katoa
13 Trent LoieroTrent Loiero
 INTERCHANGE
14 Tyran WishartTyran Wishart
15 Ativalu LisatiAtivalu Lisati
16 Tui KamikamicaTui Kamikamica
17 Alec MacDonaldAlec MacDonald
 RESERVES
18 Grant AndersonGrant Anderson
19 Bronson GarlickBronson Garlick
20 Joe ChanJoe Chan
21 Jonah PezetJonah Pezet
22 Sua Fa'alogoSua Fa'alogo
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reece WalshReece Walsh 1
Josiah KarapaniJosiah Karapani 2
Kotoni StaggsKotoni Staggs 3
Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki 4
Deine MarinerDeine Mariner 5
Ben HuntBen Hunt 6
Adam ReynoldsAdam Reynolds 7
Corey JensenCorey Jensen 8
Cory PaixCory Paix 9
Payne HaasPayne Haas 10
Brendan PiakuraBrendan Piakura 11
Jordan RikiJordan Riki 12
Patrick CarriganPatrick Carrigan 13
 INTERCHANGE
Ezra MamEzra Mam 14
Kobe HetheringtonKobe Hetherington 15
Xavier WillisonXavier Willison 16
Tyson SmoothyTyson Smoothy 17
 RESERVES
Jesse ArtharsJesse Arthars 18
Jack GosiewskiJack Gosiewski 19
Ben TaltyBen Talty 20
Selwyn CobboSelwyn Cobbo 21
Jock MaddenJock Madden 22

JOIN THE DISCUSSION