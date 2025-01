Headlined by Dally M Medal winners Ben Barba and Jarryd Hayne, several past, present and future NRL players will compete at the Nines Premier League tournament this weekend.

Over two days in January, 16 teams will face off against each other and attempt to dethrone the Southern Sharks, the back-to-back premiers comprised of players from the Illawarra, Group 6 and Group 7 competitions.

For the first time, Nines Premier League partnered with Kayo Sports, allowing rugby league fans to watch the event from their homes on January 25 and 26.

This comes after 44,000 individuals tuned into the event last year through their YouTube page.

ACTV

Liam Wilson, Sam Latu, Cheyse Blair, Cory Blair, Cruz Lasike, Tahne Robinson, Michael Burgess, Jack Stockwell, Michael Dwane, Jordan Simi, Casey Harding, Liam Wilson, Sam Saville, Luke Campbell, Billy Dwane, Kode Hill, Kolbi Wood, Will Ramsey

Coach: Joe Vickery

Arthur Beetson Foundation

Jakeem Thompson, Brooklyn Stanley, Donald Malone, Treymain Spry, Quielle Murray, Jake Beetson, Wes Conlon, Ramon Filipine, Gabriel Willie, Myles Gal, Cain Hayward, James Graham, Kyle Coghill, Ngiyaani Waters, Lorenzo Maafu, Ky Ferguson, Smith Samau, Elone Taufa

Coach: Nathan Peats

Other Staff: Petero Civoniceva, Preston Campbell, Willie Tonga, Andrew Walker, Shaun Berrigan, Sam Tagataese

CMBT

Cody Nelson, Luke Walsh, Jack Denson, Malachi Dumas, Tyson Plogsma, Toby Marks, Thomas Biggle, Daniel Shannon, Riley Reid, Jesse Jackson, Jacob Kernick, Jerry Ketela, Reico Ratana, Caleb Isiah, Jack Murphy, Dean Murphy, Jyde Dwyer, Selasi Berdie

Coach: Greg Bird

Manager: Daniel Conn

Dawgs

Jacek McLaurin, Will Starling, Brayden Musgrove, Callum Gromek, Jayden Harris, Blair Grant, Hamish McLaurin, Caleb Zeiball, Tom Demeio, Wayde Aitken, Kyle Stone, Kye Dean, James Scott, Sam Clune, Sam Hooper, Jake Brisbane, Kane Ball

Coach: Jacek McLaurin

Other Staff: Jack Bostock, Kurt Donoghoe, Max Plath

EzSquad

Matt Bowen, Jaline Graham, Joe Tomane, Tuli Talanoa, Dylan Taikato, Kenny Edwards, Tyrone Roberts, Leivaha Pulu, Sione Katoa, Sam Kasiano, Bodene Thompson, Eno Folau, Johnny Folau, Ono Sooialo, Jordan Scott, Beau Cordtz, Jaman Rio, Bessie Aufaga-Toomaga

Coach: Zeb Taia

Manager: Eddy Pettybourne

Knuckle Dusters

Carlin Anderson, Jonathon Reuben, Michael Carroll, Justin O'Neill, Jackson Pearson, Jarrod Wallace, Josh McGuire, Mark Vaiao, Aaron Booth, Zak McGuire, Michael McGuire, Zak Brooks, Adam Walker, Jack Bishop, Lachlan Kennedy, Aidan Kennedy, Kyle Kennedy

Coach: Brett 'Knuckles' Hanly

Manager: Josh McGuire

Legacy

Drumayne Dayberg-Muir, Jordan Kahu, Gerard Beale, Alex Glenn, Daniel Vidot, Corey Norman, Anthony Milford, TC Robati, James Segeyaro, Adam Blair, Josh Hoffman, Jordan Marshall-King, Brooklyn Sabine, Jason Gush, Malachi Morgan, Tianua Poto, Dion Samuela, Rhian Stowers

Coach: Byron Baker

Matakesi

Fletcher Carpenter, Peni Lasaqa, Declan Barnett, Tamiro Armstrong, Kieran Lee, Taine Craig Ranga, Matty Landsdown, Grady Forbes, Legin Hotham, Brad Armstrong, Willy Ngati, Fritz Rayasi, Tyler Campbell, Wemin Kapia, Muks Toitoi, Esi Komaisavai, Kohan Herbert, Taituha Kahui Woller

Coach: Luther Hirini

North Coast Marlins

Will Hobbs, Keon Graham, Andrew Jackson, Kurtis Rowe, Zach Masterson, Braydon Torpy, Campbell Pirihi, Brock Ashton, Jackson Chang, Daniel Porter, Izaac Skyring, Nicholas Toeava, Max Pakai, Edward Downing-Brown, Ethan Lewis, Isaac Auko, Gerard Adams, Kyle Wasson

Coach: Francis Bennett

PAC Baabaas

Sefa Roache, Fua Schwalger, Oscar Enasio, Pama Fou, Ben Navosaolagi, Mac Puafisi, Calum Pereira, Sean Farrell, Matt Canham, TJ Siakisini, Matt Gicquel, Kyran Tanuvasa, Chris Humphris, Tyler Pereira, Kobe Tararo, Sam von Blackensee, Joe Veramu, Viliame Lea

Coach: Ryan Freney

Port Moresby Vipers

Fedro Gene, Gilmore Paul, Joe Ginara, Jeremiah Lopita, Ikiboy Lawrence, Leon Undepai, Thomas Kuipa, Clinton Maliaba, Luke Vava, Jeremy Rumet, Jameel Labi, Ben Fege, Churchill Kelgaii, Zethra Raymond, Benjamin Tony, Steven Jack, TJ Aaron, Tom Butterfield

Coach: Brendon Gotuno

Other Staff: Rod Griffin, David Mead, Luke Page, Johhny Wilshere, Marcus Bai

Reborn

Will Smith, Delroy Berryman, Dean Whare, Cassius Wright, Abele Atunasia, Brad Takairangi, Fa'amanu Brown, Joseph Leilua, Mitch Williams, Kane Evans, Manu Ma'u, Zane Tetevano, Pride Petterson-Robati, Chase Stanely, Del Wigmore, Travis Young, Leigh Bristow, Veteir Fiji

Coach: Brad Takairangi

RLPA (Rugby League Players Association)

Corey Thompson, Kevin Naiqama, Ricky Leutele, Chris McQueen, Sione Mata'utia, Tyrone Peachey, Matt Moylan, Justin Horo, Mitch Rein, Blake Leary, Ben Hannant, Dunamis Lui, Frank Winterstein, Clint Newton, Aidan Guerra, Tinirau Arona, Chris Houston, Kevin Proctor

Coach: Tom Symonds

Salty Pigs

Cameron Anderson, Curtis Wilson, Matt Soper-Lawler, Tyrone Nean, Steven Widders, Kyle Laybutt, Jesse Marschke, Ben Thomas, Ben Marschke, Lyndon Hills, Jake Hardman, Jaz Flavell, Tyla Tamou, Lewis Radley, Joe Williams, Levi Kasun, Floyd Tighe

Coach: Neil Dunkley

Other Staff: Brandon Smith, Victor Radley

Southern Sharks

James Coyne, Nic Hall, Nelson Sharp, Patrick Herbery, Mitch Barbuto, James Maloney, Dane Chisholm, Ben Arant, Blake Barbuto, Blake Philips, Liam Cassidy, Tyrone Dodd, Mitch New, Shalom O'Ofou, Jamie Lawler, Damon New, Levi Dodd, Hayden Carpenter

Coach: Jimmy Grehan

Other Staff: Jeremy Latimore

United Sporting Club

Ben Barba, Ken Sio, Jade Anderson, Jarryd Hayne, Dylan Farrell, Blake Austin, Tony Pellow, Andrew Fifita, TJ McLean, David Fifita, Latu Fifita, Luke Moore, Nick Newman, Kyle McLean, Toby Key, Peter Mata'utia, Jack Alipate

Coach: Kyle McLean

Other Staff: Cody Walker