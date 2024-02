The Cyril Connell Cup will enter Round 1 this weekend, and Zero Tackle has you covered with all the team lists in the Queensland competition.

Back 1 - Wynumn Manly Seagulls vs Tweed Seagulls 2 - Souths Logan Magpies vs Burleigh Bears 3 - Redcliffe Dolphins vs Brisbane Tigers Next Wynumn Manly Seagulls vs Tweed Seagulls Wynumn Manly Seagulls 1. David Bryenton

2. Devine Timu

3. Dean Tauaa

4. Antonio Okusitino

5. Tristan MacDonald

6. Tyler Pereira (c)

7. Jordan Hotere

8. Cooper Young

9. Ezekiel Jones

10. Franck Iraguha

11. Majah-Jose Peachey

12. Taylan To'a

13. Jared Horne Interchange: 14. Nate Wallin 15. Marino Rimene 16. Koby McGarrity 17. Tamai Baker Tweed Seagulls 1. Boston Hubbard

2. Callum Dalton

3. Santino Pekepo-Tevaga

4. Beau Hartmann

5. Dylan Watkins

6. Harvey Smith

7. Grange Womal

8. Ethan Jackson

9. Jai Bilish

10. Torino Jackson

11. Devin Bates-Wellington

12. Nelson Makaafi

13. Benjamin Quinlan Interchange: 14. Jack White 15. Jyah White 16. Viliami Fifita 17. Tavake Tau'a'alo Back 1 - Wynumn Manly Seagulls vs Tweed Seagulls 2 - Souths Logan Magpies vs Burleigh Bears 3 - Redcliffe Dolphins vs Brisbane Tigers Next