The QRL Under-17s will enter Round 1 this weekend, and Zero TackleĀ has you covered with all the team lists in the Queensland competition.

Wynumn Manly Seagulls vs Tweed Seagulls

Wynumn Manly Seagulls

1. Leevi Williams

2. Breanna Gault

3. Lauryn Martin

4. Jade Waerea

5. Jayla Andrew

6. Nikita Ballinger

7. Tameka Barnes

8. Summer Thorne

9. Emily Whittaker

10. Tupoutua King

11. Amber James

12. Taleigha Kingston-Francis

13. London Pakura (c) Interchange: 14. KC Campbell 15. Blaze Thornell-Hei Hei 16. Lily Webby 17. Taya Solomon Tweed Seagulls 1. Torah Luadaka

2. Alyce Togo

3. Lacey Pedlow

4. Jordan Wildman

5. Brianna Dance

6. Kaylee Booth (c)

7. Ayla Peters

8. Tedashii Cora

9. Diamond Graham

10. Saskia Croyston

11. Eden Velegrinis

12. Chelsea Coleman

13. MacKenzie Croyston

Interchange:
14. Lourdes Vainikolo
15. Aurora Maiden
16. Molly Benjamin
17. Natalia Hickling