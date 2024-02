The Lisa Fiaola Cup will enter Round 2 this weekend, and Zero Tackle has you covered with all the team lists and changes in the New South Wales competition.

Cronulla Sharks vs Parramatta Eels

Cronulla Sharks

In: Brooklyn Allan Kingi, Kahlea Fisher

Out: Tara Brown, Tully Rayner

1. Charlotte Teplicanec

2. Kahlea Fisher

3. Milla Caine

4. Georgia Rake

5. Chloe Shephard

6. Tameika Dorahy

7. Emily Teplicanec

8. Genevieve Mafi

9. Isabella McDonald

10. Felia Fakalelu

11. Arielanna Lole

12. Jessica Stonestreet (c)

13. Brooklyn Allan Kingi

Interchange: 14. Charlotte Hall 15. Manaia Cooper 16. Maia Stowers 17. Makayla Vakauta

Parramatta Eels

In: Anika Penitani, Alleya Scrivens

Out: Leyla Oueik

1. Logan Lemuso

2. Nikita E

3. Jasmine Rorani

4. Essence Alo

5. Freedom Chrichton Ropati

6. Waiaria Ellis

7. Aaliyah Soufan

8. Mere Sivo

9. Bailey Ma-Chong

10. Shire Thocolich

11. Fontayne Tufuga

12. Danielle Seckold

13. Khyliah Gray

Interchange: 14. Anika Penitani 15. Leonia Vei 16. Alleya Scrivens 17. Ana Vave

Penrith Panthers vs South Sydney Rabbitohs

Penrith Panthers

In: Chave Hanna

Out: Jennifer Tuilagi

1. Jade Elford

2. Tyler-Eve Mair

3. Hannah Ison

4. Anita Ropati

5. Kiah Taotofi

6. Meekah Viga

7. Sienna Bruce

8. Maretta Fuimaono

9. Matilda Vella

10. Salamasina Pupualii

11. Natia Gallagher

12. Mya Muller

13. Savannah-June Lealaiauloto

Interchange: 14. Aaliyah Womal 15. Chave Hanna 16. Georgie Zahra 19. Fatafehi-Marie Mahe

South Sydney Rabbitohs

The South Sydney Rabbitohs have made no changes.

1. Ella Churchill

2. Lani Anderson

3. Sienna Israel

4. Kirrawahn Duckett

5. Olivia Jarrett

6. Sybella Hayne

7. Kiara McGregor (c)

8. Hannah Kalland

9. Arijana Zammit-Kaipo

10. Keilani Manu

11. Jessica Brightwell

12. Jessamine Aloalii

13. Catea Duff

Interchange: 14. Amalia Casey 15. Victoria Loleni 16. April Chappell 17. Keisha Marsh

Wests Tigers vs Sydney Roosters

Wests Tigers

In: Lusinita Taviliniu

Out: Keali-Jordan Muru

1. Elanor Ward

2. Isabella James

3. Izabel Williams

4. Rhiannon Bonner

5. Lusinita Taviliniu

6. Agnews Faaui

7. Ellie Barnett (c)

8. Aliana Fasavalu-Fa'amausili

9. Paige Attard

10. May Fuimaono

11. Lucyannah Luamanu-Leiataua

12. Annelise Hall

14. Angel Schaafhausen-Mino

Interchange: 14. Sienna Robertson 15. Liliola Ward 16. Mikayla Faletau 17. Alavina Tu'ifua

Sydney Roosters

The Sydney Rooster have made no changes for this week.

1. Logan Fletcher

2. Faith Drollet

3. Samurai Pati Ah-Cheung

4. Jaydariah Mapusua

5. Ayva Papalii

6. Anastasia Leatupue

7. Talea Tonga

8. Mequynne Logan

9. Elouise Maher

10. Tyra Dymock

11. Tehillah Prasad

12. Evanjelika Phillips

13. Lacey Cross

Interchange: 14. Madison Hemopo 15. Tsharnti Jerrard 16. Irae Savea 17. Cote Haroon

St George Dragons vs Manly Sea Eagles

St George Dragons

In: Summeah Corea, Latisha Akuoko

Out: Taylah El-Ters, Amelia Phillips

1. Morgan Simon

2. Shelby Kohunui

3. Carolina Cook

4. Summeah Corea

5. Emma Warr

6. Markenzy Siumaka Vaha

7. Zarli Collins

8. Zena Tarabolsi

9. Alissia Misa

10. Mercedez Lisone Siaea

11. Rylee Morgan

12. Leilani Tongi-Finau

13. Anissa McCue

Interchange: 14. Latisha Akuoko 15. Evangeline Taauso 16. Vanessa Walker 17. Matilda Asplet

Manly Sea Eagles

1. Liesl Hopoate (c)

2. Alannah Sliman

3. Kalolaine Brown

4. Ava Vaefaga

5. Rene Owen

6. Ember Joseph

7. Kelsey Berryman

8. Sonaiva Kini-Samuelu

9. Olivia Saley

10. Navara Mataipule

11. Georgie Lawton

12. Hollie Bent

13. Siulolo Richter

Interchange: 14. Shayla Walker 15. Bronte Edwards 16. Azariah Taii 17. Paula Halaholo

Central Coast Roosters vs Illawarra Steelers

Central Coast Roosters

In: Ella Knowles

Out: Jayde Durham, Sienna Thomas, Kiara Konz, Makenna Hammond, Tyra Field

1. Mia Vaotuua

2. Madison Massey

3. Breanna Bigeni

4. Brandy Simpson

5. Marley Gristwood

6. Meg McPhail

7. Ella Knowles

8. Emilee-Rose Hall

9. Mahlie Cashin

10. Ellie Brander (c)

11. Jemma Wooden

12. Grace Dabin

13. Molly Pittman

Interchange: 14. TBA 15. TBA 16. TBA 17. TBA

Illawarra Steelers

In: Arley Hourn, Briget Shearer

Out: Kae Howle, Tori Shipton

1. Kiara Kostovski

2. Bella Lord

3. Halle Barrett

4. Holly Czornobej

5. Maddalyn Bullock

6. Skye Spencer

7. Ella Greatz

8. Kayliah Alvey

9. Briget Shearer

10. Tahanni Kaufusi

11. Tahlia O'Brien (c)

12. Jayda Lalic

13. Michala Hardy

Interchange: 14. Sibeal McNamara 16. Arley Hourn 17. Alysha Eti 25. Armani Tanioria

Canterbury Bulldogs vs Newcastle Knights

Canterbury Bulldogs

The Canterbury Bulldogs have made no changes for this week.

1. Nazlyn Waaka-Rhind

2. Rastalia Smith

3. Tejahla-Jane Daniels-Maifea

4. Lahnayah Daniel

5. Asha Taumoepeau-Williams

6. Evelyn Roberts

7. Olivia Vaalele

8. Seriah Palepale

9. Fetuao Taito

10. Giovanna Suani

11. Aliahana Fuimaono

12. Paige Tauaneai

13. Trinity Tauaneai

Interchange: 14. Abbey Fuz 15. Heilala Fifita 16. Josinah Filisi Tauiliili 17. Jayde Freeman

Newcastle Knights

The Newcastle Knights have made no changes for this week.

1. Makenzi Nelson

2. Addison Tallon

3. Dior O'Davis

4. Stevie Botham

5. Breanna Rawlins

6. Maronay Smuts

7. Isla Hodgson

8. Lauren Filip

9. Scarlet Hagan

10. Brooklyn Davico

11. Lily Porter

12. Summer Dowell

13. Emily McArthur

Interchange: 14. Sophie Hedley 15. Evie Gimbert 16. Rubie Drake-Brockman 17. Evie Purukamu