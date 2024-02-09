The Lisa Fiaola Cup will enter Round 2 this weekend, and Zero Tackle has you covered with all the team lists and changes in the New South Wales competition.
Cronulla Sharks vs Parramatta Eels
In: Brooklyn Allan Kingi, Kahlea Fisher
Out: Tara Brown, Tully Rayner
1. Charlotte Teplicanec
2. Kahlea Fisher
3. Milla Caine
4. Georgia Rake
5. Chloe Shephard
6. Tameika Dorahy
7. Emily Teplicanec
8. Genevieve Mafi
9. Isabella McDonald
10. Felia Fakalelu
11. Arielanna Lole
12. Jessica Stonestreet (c)
13. Brooklyn Allan Kingi
Interchange: 14. Charlotte Hall 15. Manaia Cooper 16. Maia Stowers 17. Makayla Vakauta
In: Anika Penitani, Alleya Scrivens
Out: Leyla Oueik
1. Logan Lemuso
2. Nikita E
3. Jasmine Rorani
4. Essence Alo
5. Freedom Chrichton Ropati
6. Waiaria Ellis
7. Aaliyah Soufan
8. Mere Sivo
9. Bailey Ma-Chong
10. Shire Thocolich
11. Fontayne Tufuga
12. Danielle Seckold
13. Khyliah Gray
Interchange: 14. Anika Penitani 15. Leonia Vei 16. Alleya Scrivens 17. Ana Vave
Penrith Panthers vs South Sydney Rabbitohs
In: Chave Hanna
Out: Jennifer Tuilagi
1. Jade Elford
2. Tyler-Eve Mair
3. Hannah Ison
4. Anita Ropati
5. Kiah Taotofi
6. Meekah Viga
7. Sienna Bruce
8. Maretta Fuimaono
9. Matilda Vella
10. Salamasina Pupualii
11. Natia Gallagher
12. Mya Muller
13. Savannah-June Lealaiauloto
Interchange: 14. Aaliyah Womal 15. Chave Hanna 16. Georgie Zahra 19. Fatafehi-Marie Mahe
The South Sydney Rabbitohs have made no changes.
1. Ella Churchill
2. Lani Anderson
3. Sienna Israel
4. Kirrawahn Duckett
5. Olivia Jarrett
6. Sybella Hayne
7. Kiara McGregor (c)
8. Hannah Kalland
9. Arijana Zammit-Kaipo
10. Keilani Manu
11. Jessica Brightwell
12. Jessamine Aloalii
13. Catea Duff
Interchange: 14. Amalia Casey 15. Victoria Loleni 16. April Chappell 17. Keisha Marsh
Wests Tigers vs Sydney Roosters
In: Lusinita Taviliniu
Out: Keali-Jordan Muru
1. Elanor Ward
2. Isabella James
3. Izabel Williams
4. Rhiannon Bonner
5. Lusinita Taviliniu
6. Agnews Faaui
7. Ellie Barnett (c)
8. Aliana Fasavalu-Fa'amausili
9. Paige Attard
10. May Fuimaono
11. Lucyannah Luamanu-Leiataua
12. Annelise Hall
14. Angel Schaafhausen-Mino
Interchange: 14. Sienna Robertson 15. Liliola Ward 16. Mikayla Faletau 17. Alavina Tu'ifua
The Sydney Rooster have made no changes for this week.
1. Logan Fletcher
2. Faith Drollet
3. Samurai Pati Ah-Cheung
4. Jaydariah Mapusua
5. Ayva Papalii
6. Anastasia Leatupue
7. Talea Tonga
8. Mequynne Logan
9. Elouise Maher
10. Tyra Dymock
11. Tehillah Prasad
12. Evanjelika Phillips
13. Lacey Cross
Interchange: 14. Madison Hemopo 15. Tsharnti Jerrard 16. Irae Savea 17. Cote Haroon
St George Dragons vs Manly Sea Eagles
St George Dragons
In: Summeah Corea, Latisha Akuoko
Out: Taylah El-Ters, Amelia Phillips
1. Morgan Simon
2. Shelby Kohunui
3. Carolina Cook
4. Summeah Corea
5. Emma Warr
6. Markenzy Siumaka Vaha
7. Zarli Collins
8. Zena Tarabolsi
9. Alissia Misa
10. Mercedez Lisone Siaea
11. Rylee Morgan
12. Leilani Tongi-Finau
13. Anissa McCue
Interchange: 14. Latisha Akuoko 15. Evangeline Taauso 16. Vanessa Walker 17. Matilda Asplet
1. Liesl Hopoate (c)
2. Alannah Sliman
3. Kalolaine Brown
4. Ava Vaefaga
5. Rene Owen
6. Ember Joseph
7. Kelsey Berryman
8. Sonaiva Kini-Samuelu
9. Olivia Saley
10. Navara Mataipule
11. Georgie Lawton
12. Hollie Bent
13. Siulolo Richter
Interchange: 14. Shayla Walker 15. Bronte Edwards 16. Azariah Taii 17. Paula Halaholo
Central Coast Roosters vs Illawarra Steelers
Central Coast Roosters
In: Ella Knowles
Out: Jayde Durham, Sienna Thomas, Kiara Konz, Makenna Hammond, Tyra Field
1. Mia Vaotuua
2. Madison Massey
3. Breanna Bigeni
4. Brandy Simpson
5. Marley Gristwood
6. Meg McPhail
7. Ella Knowles
8. Emilee-Rose Hall
9. Mahlie Cashin
10. Ellie Brander (c)
11. Jemma Wooden
12. Grace Dabin
13. Molly Pittman
Interchange: 14. TBA 15. TBA 16. TBA 17. TBA
Illawarra Steelers
In: Arley Hourn, Briget Shearer
Out: Kae Howle, Tori Shipton
1. Kiara Kostovski
2. Bella Lord
3. Halle Barrett
4. Holly Czornobej
5. Maddalyn Bullock
6. Skye Spencer
7. Ella Greatz
8. Kayliah Alvey
9. Briget Shearer
10. Tahanni Kaufusi
11. Tahlia O'Brien (c)
12. Jayda Lalic
13. Michala Hardy
Interchange: 14. Sibeal McNamara 16. Arley Hourn 17. Alysha Eti 25. Armani Tanioria
Canterbury Bulldogs vs Newcastle Knights
The Canterbury Bulldogs have made no changes for this week.
1. Nazlyn Waaka-Rhind
2. Rastalia Smith
3. Tejahla-Jane Daniels-Maifea
4. Lahnayah Daniel
5. Asha Taumoepeau-Williams
6. Evelyn Roberts
7. Olivia Vaalele
8. Seriah Palepale
9. Fetuao Taito
10. Giovanna Suani
11. Aliahana Fuimaono
12. Paige Tauaneai
13. Trinity Tauaneai
Interchange: 14. Abbey Fuz 15. Heilala Fifita 16. Josinah Filisi Tauiliili 17. Jayde Freeman
The Newcastle Knights have made no changes for this week.
1. Makenzi Nelson
2. Addison Tallon
3. Dior O'Davis
4. Stevie Botham
5. Breanna Rawlins
6. Maronay Smuts
7. Isla Hodgson
8. Lauren Filip
9. Scarlet Hagan
10. Brooklyn Davico
11. Lily Porter
12. Summer Dowell
13. Emily McArthur
Interchange: 14. Sophie Hedley 15. Evie Gimbert 16. Rubie Drake-Brockman 17. Evie Purukamu