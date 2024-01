New South Wales Rugby League (NSWRL) have confirmed their 2024 Referees Development squad list for the 2024 season.

Balmain- Jack Gerrie

Canberra- Tristan Booker, Gage Miles, William Perrott, Aidan Richardson, Liam Richardson, Tom Rynehart

Canterbury- Rami Abu-Mansour, Jabril Daizli, Isaac El-Hassan, Matthew Gomes

Castlereagh Cup- Regan Evans

Central Coast- Lachlan Bryant, Callum Richardson, Isabella Smith, Ben Thompson

Cronulla- Joshua Blackman, Jaylen Chasle, Indiana Manion, Salvatore Marigliano, Nelson Pantelis

Group 2- Jacob Nelson, Nicholas Willer

Group 3- Landon Blissett, Siobhan Wilson

Group 4- Lachlan Gillies, Oscar Perkins, Bryaden Sylvester

Group 6- Patrick Fosse, Matthew Galvin, Aden Hayward, Logan Nielson, Callum Rigby

Group 7- Ryan Micallef, Balunn Simon, Carter Spowert-Lehman, Bailey Warren

Group 9- Isaac Cornell, Noah Dal-Molin, Amalee Muir

Group 10- Stuart Halsey

Group 11- Shanika Harpur, Max McGuire-Allan

Group 16- Daytona Porter

Group 20- Tiarra Hardwick

Illawarra- William D'Amato, Tyler Hindle, Thomas Innes, Ruby Keen, Amelia Sheppard

Manly- Alex Le-Geyt

Newcastle- Brody Barrie, Jack Fisher, Nathan Hillier

North Sydney- Bailey Clark

Northern Rivers- Lincoln Close, Jack Thornton

Parramatta- Harrison Bayssari, Harrison Buxton, Bailey Clark, Jacob Dean, Joel Deaves, Lukas Durant, Olivia Lawne, Brock Miller, Kieran Palmer, Amelia Sheppard, Lachlan Smith

Penrith- James Fitzgerald, William Flint, Jayden Kastelan, Luke Mulligan, Conner O'Neill, Ben Raymond, Curtis Robinson, Brodie Rushby, Reece Sammut, Josh Williamson

St George- Joshua Hughes, Alexander Pruscino

South Sydney- Tallon Irons, Jesse McGuire, Mitchell Pitscheider

Western Suburbs- Rhianna Boag

Woodbridge Cup- Sonny Eastwood