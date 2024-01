The Lisa Fiaola Cup will enter Round 1 this weekend, and Zero Tackle has you covered with all the team lists in the New South Wales competitions.

2. Tyler-Eve Mair

3. Hannah Ison

4. Anita Ropati

5. Kiah Taotofi

6. Meekah Viga

7. Sienna Bruce

8. Maretta Fuimaono

9. Matilda Vella

10. Salamasina Pupualii

11. Natia Gallagher

12. Mya Muller

13. Savannah-June Lealaiauloto Interchange: 14. Aaliyah Womal 15. Jennifer Tuilagi 16. Georgie Zahra 19. Fatafehi-Marie Mahe Player to Watch: Jade Elford St George Dragons 1. Morgan Simon

2. Shelby Kohunui

3. Carolina Cook

4. Taylah El-Ters

5. Emma Warr

6. Markenzy Siumaka Vaha

7. Zarli Collins

8. Zena Tarabolsi

9. Alissia Misa

10. Mercedez Lisone Siaea

11. Rylee Morgan

12. Leilani Tongi-Finau

