As the 2025 NRLW season slowly approaches, Zero Tackle will keep you updated with all the news and rumours surrounding player movements and each team's squad.

Brisbane Broncos

2025 Gains None 2025 Losses None Off Contract 2024 Ashleigh Werner, Bree Spreadborough, Hannah Larsson, Jada Ferguson, Jasmine Fogavini, Lauren Dam, Lavinia Gould, Stacey Waaka, Tazmin Rapana, Shaylee Joseph 2025 Squad (15/24) Ali Brigginshaw, Annetta-Claudia Nu'uausala, Brianna Clark, Chelsea Lenarduzzi, Destiny Brill, Gayle Broughton, Hayley Maddick, Julia Robinson, Keilee Joseph, Mariah Denman, Mele Hufanga, Romy Teitzel, Shenae Ciesiolka, Skyla Adams, Tafito Lafaele, Montana Hudson (dev.), Reegan Hicks (dev.)

Canberra Raiders

2025 Gains None 2025 Losses Ashleigh Quinlan (Bulldogs), Apii Nicholls (Warriors) Off Contract 2024 Alanna Dummett, Felice Quinlan, Georgia Willey, Hollie-Mae Dodd, Jaida Faleono, Kerehitina Matua, Shakiah Tungai, Tommaya Kelly-Sines, Elise Smith, Eloise Ryan, Ua Ravu 2025 Squad (15/24) Amelia Pasikala, Chante Temara, Cheyelle Robins-Reti, Emma Barnes, Grace Kemp, Mackenzie Wiki, Madison Bartlett, Monalisa Soliola, Relna Wuruki-Hosea, Sereana Naitokatoka, Simaima Taufa, Sophie Holyman, Tatiana Finau, Zahara Temara, Claudia Finau

Canterbury Bulldogs

2025 Gains Tayla Preston (Sharks), Ashleigh Quinlan (Raiders), Ebony Prior (Wests Tigers), Andie Robinson (Sharks), Holli Wheeler (Sharks), Kalosipani Hopoate (Roosters), Tegan Dymock (Sharks), Angelina Teakaraanga-Katoa (Dragons), Alexis Tauaneai (Dragons), Sarahcen Oliver, Hope Millard (Illawarra Steelers), Elizabeth MacGregor (NSWCC Schoolgirls), Bridget Hoy (Broncos) 2025 Losses None Off Contract 2024 2025 Squad (16/24) Sarahcen Oliver, Elizabeth MacGregor, Bridget Hoy, Tayla Preston, Ashleigh Quinlan, Ebony Prior, Andie Robinson, Pauline Suli-Ruka, Holli Wheeler, Tegan Dymock, Kalosipani Hopoate, Angelina Teakaraanga-Katoa, Alexis Tauaneai, Sarahchen Oliver, Hope Millard, Elizabeth McGregor

Cronulla Sharks

2025 Gains Caitlan Johnston-Green (Knights) 2025 Losses Holli Wheeler (Bulldogs), Tayla Preston (Bulldogs), Andie Robinson (Bulldogs), Tegan Dymock (Bulldogs) Off Contract 2024 Cassie Staples, Chloe Saunders (MO), Filomina Hanisi, Georgia Ravics, Grace-Lee Weekes, Nakia Savis-Welsh, Pia Tapsell (MO), Rhiannon Byers (MO), Vanessa Foliaki, Sharni Smale, Joe Levy, Stephanie Faulkner, Tia-Jordyn Vasilovski (CO) 2025 Squad (11/24) Annessa Biddle, Brooke Anderson, Caitlan Johnston-Green, Ellie Johnston, Emma Tonegato, Georgia Hannaway, Jada Taylor, Manilita Takapautolo, Quincy Dodd, Talei Holmes, Tiana Penitani, Koreti Leilua (dev.)

Gold Coast Titans

2025 Gains None 2025 Losses Karina Brown (retired) Off Contract 2024 Britrant Breayley-Nati, Chantay Kiria-Ratu (CO), Destiny Mino-Sinapati (CO), Emily Bass, Georgia Grey, Georgia Sim (CO), Hailee-Jay Ormond Maunsell, Laikha Clarke, Lily Kolc, Malaela Su'a, Matekino Gray, Ngatokotoru Arakua (CO), Niall Williams-Guthrie, Sienna Lofipo (CO), Taliah Fuimaono (PO), Zara Canfield, Lailani Montgommery, Sarina Masaga (CO), Tiresa Leasuasu 2025 Squad (10/24) Dannii Perese, Evania Pelite, Georgia Hale, Ivana Lolesio, Jaime Chapman, Jessika Elliston, Lauren Brown, Rilee Jorgensen, Shannon Mato, Shaylee Beny

Newcastle Knights

2025 Gains Fane Finau, Tiana Davison (Roosters) 2025 Losses Caitlan Johnston-Green (Sharks), Laishon Albert-Jones (Warriors), Rima Butler (Roosters) Off Contract 2024 Abigail Roache, Isabella Waterman (CO), Jayde Herdegen, Nita Maynard, Shanice Parker, Tamerah Leati 2025 Squad (23/24) Evie Jones, Fane Finau, Georgia Roche, Hannah Southwell, Jacinta Carter, Jesse Southwell, Jules Kirkpatrick, Kayla Romaniuk, Olivia Higgins, Sheridan Gallagher, Simone Karpani, Tamika Upton, Tayla Predebon, Tenika Willison, Viena Tinao, Yasmin Clydsdale, Evah McEwen, Leah Ollerton, Leilani Ahsam, Lily-Ann White, Tiana Davison, Grace Kukutai, Joeli Morris

New Zealand Warriors

2025 Gains Apii Nicholls (Raiders), Emmanita Paki (Cowboys), Lavinia Tauhalaliku (Cowboys), Matekino Gray (Titans), Laishon Albert-Jones (Knights), Mya Hill-Moana (Roosters), Harata Butler (Cowboys), Capri Paekau (Eels) 2025 Losses None Off Contract 2024 None Squad (11/24) Apii Nicholls, Emmanita Paki, Lavinia Tauhalaliku, Matekino Gray, Laishon Albert-Jones, Mya Hill-Moana, Harata Butler, Capri Paekau, Tyra Wetere, Shakira Baker, Metanoia Fotu-Moala

North Queensland Cowboys

2025 Gains None 2025 Losses None Off Contract 2024 Ebony Raftstrand-Smith, Essay Banu, Francesca Goldthorp, Harata Butler (MO), Jetaya Faifua (MO), Jazmon Tupou-Witchman, Lavinia Tauhalaliku, Libby Surha (CO), Makenzie Weale, Sareka Mooka, Shaniah Power, Shellie Long, Tallisha Harden, Tiana Raftstrand-Smith, Vitalina Naikore (CO), Alisha Foord (CO) 2025 Squad (10/24) Bree Chester, China Polata, Emma Manzelmann, Jakiya Whitfeld, Jasmine Peters, Kirra Dibb, Krystal Blackwell, Lillian Yarrow, Lily Peacock, Tahlulah Tillett, Caitlan Tanner (dev.), Emily Bella (dev.)

Parramatta Eels

2025 Gains None 2025 Losses None Off Contract 2024 Breanna Eales, Elsie Albert, Jade Fonua, Kate Fallon, Lindsay Tui, Madeline Jones, Mia Middleton, Monique Donovan, Pihuka Berryman-Duff, Rosemarie Beckett, Rosie Kelly, Ruby-Jean Kennard, Rueben Cherrington, Tafao Asaua, Aaliyah Haumono, Yasmine Baker 2025 Squad (11/24) Boss Kapua, Cassey Tohi-Hiku, Chloe Jackson, Kennedy Cherrington, Mahalia Murphy, Noaria Kapua, Rachael Pearson, Rory Owen, Taneka Todhnter, Tyla Amiatu, Zali Fay, Chelsea Makia (dev.)

St George Illawarra Dragons

2025 Gains None 2025 Losses Angelina Teakaraanga-Katoa (Bulldogs), Alexis Tauaneai (Bulldogs) Off Contract 2024 Alice Gregory, Bronte Wilson, Charlotte Basham, Jordyn Preston, Kaarla Cowan, Keele Browne, Kimberley Hunt, Leio Fotu-Moala, Maria Paseka, Shenai Lendill (PO), Stephanie Hancock, Tayla Curtis, Jessica Patea, Koffi Brookfield 2025 Squad (14/24) Bobbi Law, Ella Koster, Jamilee Bright, Kasey Reh, Margot Vella, Raecene McGregor, Sara Sautia, Sophie Clancy, Tara McGrath-West, Teagan Berry, Tyla King, Zali Hopkins, Indie Bostock, Trinity Tauaneai

Sydney Roosters

2025 Gains Rima Butler (Knights) 2025 Losses Kalosipani Hopoate (Bulldogs), Tiana Davison (Knights) Off Contract 2024 Taniesha Gray, Tess McWilliams, Amber Hall, Eliza Lopamaua, Elizabeth Tafuna, Keeley Davis, Mia Wood, Mya Hill-Moana, Samantha Bremner, Samantha Economos, Shannon Rose, Taina Naividi 2025 Squad (16/24) Tyra Le Ekepati, Aliyah Nasio, Brydie Parker, Corban Baxter, Imogen Hei, Isabelle Kelly, Jasmin Strange, Jessica Sergis, Jocelyn Kelleher, Millie Elliott, Olivia Kernick, Otesa Pule, Rima Butler, Shawden Burton, Tarryn Aiken, Tavarna Papalii

