The Harold Matthews Cup will enter Round 1 this weekend, and Zero Tackle has you covered with all the team lists in the New South Wales competitions.

South Sydney Rabbitohs vs St George Dragons

South Sydney Rabbitohs 1. Darcy Feltham

2. Robert Simms

3. Clayton McGoon

4. Jahzelle Lokeni

5. Hudson Warren

6. Payton Tarau

7. James Davies

8. Benjamin Kaberry

9. Zane Hill

10. Anthony Mailangi

11. Asher Pung

12. Taj Aufai-Farani

13. Keaon Anitelea-Tsioussis (c) Interchange

14. Charlie Bateup

15. Ziggy Lester

16. Soane Naufahu

17. Koneliaz Kane St George Illawarra Dragons 1. Cody Field

2. Jack Lambert

3. Jayden Rawson

4. Iverson Pauga

5. Aaron Carroll

6. Jasais Ah Kee

7. Charlie Jones

8. Aadyn Hoare

9. Christian Mardini (c)

10. Ethan Gregory

11. Lino Tamseu

12. Jaeden Kavana

13. Seluki Halangahu Interchange

14. Khaled Elmasri

15. Jackson Haesler

16. Tilali Sagaga

