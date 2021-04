2021-04-22T09:50:00Z BlueBet Stadium

Team list not yet available

Team list not yet available

2021-04-23T08:00:00Z Cbus Super Stadium

Team list not yet available

Team list not yet available

2021-04-23T09:55:00Z TIO Stadium

Team list not yet available

Team list not yet available

2021-04-24T07:30:00Z Netstrata Jubilee Stadium

Team list not yet available

Team list not yet available

2021-04-24T09:35:00Z Queensland Country Bank Stadium

Team list not yet available

Team list not yet available

2021-04-25T03:45:00Z Bankwest Stadium

Team list not yet available

Team list not yet available

2021-04-25T06:05:00Z Sydney Cricket Ground

Team list not yet available

Team list not yet available

2021-04-25T08:15:00Z AAMI Park

Team list not yet available