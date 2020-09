Friday October 2 – Panthers v Roosters at Panthers Stadium (7.50pm) – Major qualifying final

Panthers

1. Dylan Edwards

2. Josh Mansour

3. Brent Naden

4. Stephen Crichton

5. Brian To’o

6. Jarome Luai

7. Nathan Cleary

8. James Tamou

9. Apisai Koroisau

10. James Fisher-Harris

11. Viliame Kikau

12. Liam Martin

13. Isaah Yeo

14. Tyrone May

15. Kurt Capewell

16. Moses Leota

17. Zane Tetevano

18. Mitch Kenny

19. Dean Whare

20. Matt Burton

21. Spencer Leniu

Roosters

1. James Tedesco

2. Daniel Tupou

3. Josh Morris

4. Joseph Manu

5. Brett Morris

6. Luke Keary

7. Kyle Flanagan

8. Jared Waerea-Hargreaves

9. Freddy Lussick

10. Siosiua Taukeiaho

11. Boyd Cordner

12. Sitili Tupouniua

13. Isaac Liu

14. Lachlan Lam

15. Lindsay Collins

16. Angus Crichton

17. Sonny Bill Williams

18. Nat Butcher

19. Mitchell Aubusson

20. Poasa Faamausili

21. Matt Ikuvalu

Referee: Gerard Sutton

Saturday October 3 – Raiders v Sharks at GIO Stadium (5.40pm) – Major elimination final

Raiders

1. Charnze Nicoll-Klokstad

2. Semi Valemi

3. Jarrod Croker

4. Jordan Rapana

5. Nick Cotric

6. Jack Wighton

7. George Williams

8. Josh Papali’i

9. Tom Starling

10. Dunamis Lui

11. John Bateman

12. Elliott Whitehead

13. Joseph Tapine

14. Siliva Havili

15. Iosia Soliola

16. Hudson Young

17. Corey Harawira-Naera

18. Sam Williams

19. Kai O’Donnell

20. Michael Oldfield

21. Matthew Timoko

Sharks:



1. Will Kennedy

2. Sione Katoa

3. Josh Dugan

4. Jesse Ramien

5. Ronaldo Mulitalo

6. Connor Tracey

7. Chad Townsend

8. Braden Hamlin-Uele

9. Blayke Brailey

10. Aaron Woods

11. Briton Nikora

12. Wade Graham

13. Toby Rudolf

14. Siosifa Talakai

15. Scott Sorensen

16. Andrew Fifita

17. Jack Williams

18. Teig Wilton

19. Braydon Trindall

20. Mawene Hiroti

21. Bryson Goodwin

Referee: Grant Atkins



Saturday October 3 – Storm v Eels at Suncorp Stadium (7.50pm) – Minor qualifying final



Storm:

1. Ryan Papenhuyzen

2. Suliasi Vunivalu

3. Brenko Lee

4. Justin Olam

5. Josh Addo-Carr

6. Cameron Munster

7. Jahrome Hughes

8. Jesse Bromwich

9. Cameron Smith

10. Christian Welch

11. Felise Kaufusi

12. Kenneath Bromwich

13. Nelson Asofa-Solomona

14. Brandon Smith

15. Tino Fa’asuamaleaui

16. Tom Eisenhuth

17. Nicholas Hynes

18. Darryn Schonig

19. Isaac Lumelume

20. Albert Vete

21. Ryley Jacks

Eels:

1. Clinton Gutherson

2. Maika Sivo

3. Michael Jennings

4. Waqa Blake

5. Blake Ferguson

6. Dylan Brown

7. Mitchell Moses

8. Reagan Campbell-Gillard

9. Reed Mahoney

10. Junior Paulo

11. Shaun Lane

12. Ryan Matterson

13. Nathan Brown

14. Will Smith

15. Andrew Davey

16. Kane Evans

17. Marata Niukore

18. Ray Stone

19. Brad Takairangi

20. Oregon Kaufusi

21. Daniel Alvaro

Referee: Ashley Klein

Sunday October – Rabbitohs v Knights at ANZ Stadium (4.05pm) – Minor elimination final

Rabbitohs

1. Corey Allan

2. Alex Johnston

3. Campbell Graham

4. Dane Gagai

5. Jaxson Paulo

6. Cody Walker

7. Adam Reynolds

8. Tevita Tatola

9. Damien Cook

10. Thomas Burgess

11. Jaydn Su’A

12. Bayley Sironen

13. Cameron Murray

14. Mark Nicholls

15. Liam Knight

16. Jed Cartwright

17. Keaon Koloamatangi

18. Steven Marsters

19. Hame Sele

20. Troy Dargan

21. Patrick Mago

Knights:

1. Kalyn Ponga

2. Edrick Lee

3. Enari Tuala

4. Bradman Best

5. Hymel Hunt

6. Mason Lino

7. Mitchell Pearce

8. David Klemmer

9. Kurt Mann

10. Daniel Saifiti

11. Lachlan Fitzgibbon

12. Aidan Guerra

13. Mitchell Barnett

14. Chris Randall

15. Jacob Saifiti

16. Herman Ese’ese

17. Sione Mata’utia

18. Josh King

19. Gehamat Shibasaki

20. Tex Hoy

21. Brodie Jones

Referee: Ben Cummins

2020-10-02T09:50:00Z

2020-10-03T07:40:00Z

2020-10-03T09:50:00Z

2020-10-04T05:05:00Z

